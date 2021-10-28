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Путин отказался от личной встречи с Лукашенко

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  • 28.10.2021, 12:46
  • 31,108
Путин отказался от личной встречи с Лукашенко
Фото: ТАСС

Встреча пройдет по видеосвязи.

Владимир Путин примет участие в заседании так называемого «высшего госсовета союзного государства». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Но по видеосвязи.

«Путин 4 ноября по видеосвязи примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Беларуси», — заявил Песков.

Планировалось, что заседание пройдет в очном формате — на нем планировалось подписание 28 так называемых союзных программ.

Отметим, что накануне встречи главы Кремля и белорусского диктатора разгорелся крупный медиаскандал. Лукашенковские СМИ оскорбили Путина, намекнув, что глава Кремля «прятался в бункере во время COVID-19», а также «пользуется ботоксом».

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