«Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды» 2 28.10.2021, 12:59

8,398

Россиянин под видом врача попал в «красную зону» и рассказал, что происходит с больными COVID-19.

Прокуратура и Росздравнадзор начали проверку больницы в Томске после сюжета о том, что местный житель под видом врача три дня ухаживал за своей бабушкой, госпитализированной в «красную зону» с пневмонией. Мужчина рассказал, что бабушке не меняли подгузники, не мыли ее и не лечили должным образом. Об этом сообщает T2.

Имени томича издание не сообщает. Мужчина рассказал, что у его 84-летней бабушки болезнь Альцгеймера. Она не говорит и не ходит, питается жидкой пищей. После того, как женщину госпитализировали, ее внук попросил соседку по палате рассказывать об уходе за бабушкой. Та сообщила, что ее не кормят.

Томич купил защитный костюм, взял с собой необходимое для ухода за бабушкой и проник в «красную зону» больницы, выдав себя за терапевта из другого отделения. Свои действия он снимал на видео.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. <...> Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», ― рассказал мужчина.

В первый день он пробыл в больнице девять часов и следил за состоянием родственницы, менял ей подгузники и противолежневые повязки.

На третий день бабушку перевели в другую палату и начали кормить с ложки. «Бабушка не может есть с ложки. Я пошел разбираться с доктором, тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь, я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж», ― рассказал мужчина.

После этого он пытался узнать о состоянии бабушки по телефону, но никто не брал трубку. Дозвониться до областного департамента здравоохранения, страховой компании и Следственного комитета он тоже не смог, после чего решил поехать в Москву на прием к главе СК Александру Бастрыкину.

В приемной ему посоветовали обращаться в Минздрав или написать заявление Бастрыкину, реакция на которое «будет только через месяц, может быть». Мужчина оставил обращение, а также написал заявление в Генпрокуратуру.

Замгубернатора Томской области Алена Левко организовала проверку в больнице, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», ― сказала Левко (цитата по РИА Новости).

Она потребовала привлечь руководство госпиталя к ответственности, если информация подтвердится. Проверку также организовала прокуратура Томской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».