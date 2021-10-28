Учителя объявили забастовку в Тбилиси 28.10.2021, 13:16

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Приостановлен учебный процесс.

Власти Тбилиси уволили директора школы, которая приходится родственницей оппозиционному кандидату в депутаты, и решили назначить на ее место сторонника "Грузинской мечты".

Так объяснили акцию протеста бастующие учителя Тбилиси, сообщает «Кавказский узел».

Преподаватели школы №119 в Тбилиси объявили забастовку после увольнения ее директора, по их мнению, она была снята со своей должности по политическим мотивам.

В школе приостановлен учебный процесс. По словам уволенного директора, она приходится родственницей кандидату в совет в Глдани, выдвинутому от оппозиционной партии "Единое национальное движение", и потому вышестоящее руководство решило ее уволить из школы, а на ее место назначить сторонника провластной партии "Грузинская мечта", передал сегодня на своем сайте телеканал "Формула".

"Да, мое увольнение связано с предстоящим вторым туром выборов. Я – тетя кандидата в депутаты глданского районного совета, выдвинутого "Единым национальным движением", – приведены в публикации слова уволенного директора школы.

По словам педагогов, на место прежнего директора назначили некомпетентного человека. Этот человек должен приступить к своим обязанностям сегодня, и потому сотрудники школы решили устроить забастовку, передал телеканал.

Напомним, что в Грузии 2 октября прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов на 30 октября, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов в Грузии такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

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