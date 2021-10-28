Что известно о ситуации вокруг новых самолетов, которые потеряла «Белавиа»? 1 28.10.2021, 13:17

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Санкции действуют.

"Белавиа" отправила новые самолеты в Казахстан на "временную стоянку". Об этом стало известно от казахстанского авиаперевозчика Astana Airlines. Авиационные эксперты считают, что причина такого решения — в ограничении полетов белорусской авиакомпании в Европе. После посадки в Беларуси пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву, небо для самолетов "Белавиа" закрыли страны ЕС и Украина.

В Астану прилетели три самолета Embraer E195-E2. Они принадлежат компании AerCup (Ирландия), которая сдала их белорусской авиакомпании в долгосрочный лизинг.

BBC сообщает со ссылкой на осведомленный источник, что решение о передислокации самолетов, скорее всего, принимал как раз AerCup как их владелец.

Как известно, ЕС готовит пятый пакет санкций против официального Минска за организацию миграционного кризиса. Александра Лукашенко в Брюсселе открыто называют "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов". Там продолжаются дискуссии о возможных санкциях против авиакомпании "Белавиа".

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