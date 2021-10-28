Внутри Беларуси накопились рекордные долги 28.10.2021, 13:33

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Обязательства измеряются десятками миллиардов рублей.

«Флагманские» компании Беларуси отчитались о состоянии внутренней задолженности. Обязательства измеряются десятками миллиардов рублей, пишут banki24.by.

Долги предприятий бывают внешними и внутренними. Внешние – это обязательства в расчетах с другими странами, а внутренние – в расчетах внутри одной страны.

По отношению к партнерам по бизнесу формируется дебиторка и кредиторка. В первом случае это обязательства партнеров за поставленную продукцию, сделанные работы, оказанные услуги, во втором – это обязательства самой компании перед партнерами.

К 1 сентября внутренняя дебиторка флагманов Беларуси превысила 41,4 млрд BYN. Это рекордное значение задолженности дебиторов внутри страны. Предыдущий максимум отмечался всего месяцем ранее.

С начала 2021 года размер внутренней дебиторки вырос на 10,5%. Почти половину дебиторки в пределах Беларуси дали флагманы промышленности – 20,1 млрд BYN на отчетную дату.

Впервые за время замеров по действующей методике промышленности задолжали более 20 млрд BYN. С начала 2021-го размер задолженности перед промышленниками увеличился на 12,7%.

В сельском хозяйстве внутренняя дебиторка составила 1,959 млрд BYN (исторический максимум), в строительстве – 2,690 млрд BYN (также рекорд), в оптовой торговле – 4,516 млрд BYN, в розничной торговле – 2,110 млрд BYN, на транспорте – 2,236 млрд BYN.

Просроченные обязательства на 1 сентября достигли 7,075 млрд BYN. Удельный вес проблемного долга внутренних дебиторов на ту же дату составил 17,1%, в том числе в промышленности – 19,3%.

Внутренняя кредиторка флагманов Беларуси на 1 сентября составила 53,6 млрд BYN. Рекордное значение кредиторки фиксировалось на 1 июля (53,8 млрд BYN). Так что долги по-прежнему находятся недалеко от исторического максимума.

С начала года размер внутренней кредиторки вырос на 10,6%. Главную роль в накоплении внутренней кредиторки сыграла промышленность – 20,6 млрд BYN на отчетную дату.

С начала 2021 года объем внутренней кредиторки промышленников поднялся на 17,1%. Сравните: за весь 2020 год объем внутренней кредиторки по промышленности вырос на 10,2%, за весь 2019 год – 7,3%.

В сельском хозяйстве внутренняя кредиторка составила 9,859 млрд BYN (рекорд за период измерений), в строительстве – 5,022 млрд BYN (также рекорд), в оптовой торговле – 2,990 млрд BYN, в розничной торговле – 5,406 млрд BYN (рекорд), на транспорте – 2,249 млрд BYN.

Просроченные обязательства на 1 сентября достигли 6,734 млрд BYN. Удельный вес проблемной внутренней кредиторки на отчетную дату составил 12,6%, в том числе в промышленности – 11,4%.

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