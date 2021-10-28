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Россия запретила ввоз турецких мандаринов после использования Украиной беспилотников Bayraktar

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  • 28.10.2021, 13:39
  • 2,552
Россия запретила ввоз турецких мандаринов после использования Украиной беспилотников Bayraktar

Турецкие дроны использовали для борьбы с артиллерией боевиков.

28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке импорта из Турции свежих мандаринов.

В ведомстве отметили, что в мандаринах "обнаружены остаточное количество пестицида "хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

"В связи с этим с 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации [...], чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Это случилось на следующий день после заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Украина применила дроны для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

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