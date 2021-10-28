Сергей Дылевский: Мне предлагали деньги за отмену забастовки
- 28.10.2021, 14:04
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Срочное обращение лидера Белорусского объединения рабочих.
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам:
— Дорогие свободные белорусы! 25 октября мы, Белорусское объединение рабочих, объявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. Огромное спасибо тем активистам, структурам и политикам, которые поддержали стачку. Нас уже сотни тысяч и нас будут миллионы.
Также в последние дни мы столкнулись с невероятным давлением, чтобы мы отказались от своего решения. На следующий день после объявления даты забастовки ко мне пришли бывшие (?) сотрудники милиции и стали активно убеждать отменить забастовку. Они даже предлагали мне деньги, чтобы я отказался от нашего решения. Но мы не сдаемся и не отступим от своей позиции. Забастовке с 1 ноября быть!
Забастовка нужна именно сейчас:
- Большая часть сотрудников предприятий уже на больничных. Каждый день в стране умирает около 300 человек.
- На предприятиях острый дефицит работников.
- Увольнения активистов на Добрушской фабрике — это и есть та самая «оптимизация» процессов, когда увольняют наиболее активных. Если мы не покажем свою силу сейчас, большинство актива будет уволено и арестовано.
- Ведь в «черных списках» власти тысячи и тысячи людей. Дальше делать забастовку будет не с кем.
- Если мы перенесем забастовку хотя бы на месяц, мы потеряем около 9000 жизней.
Время действовать! Мы на правильном пути. Мы не имеем права медлить и переносить дату начала забастовки на неопределенный срок! Каждый день промедления стоит сотни человеческих жизней.
Призываю всех активистов демократических сил и рабочего движения, трудящихся всех сфер жизни поддержать начало забастовки с 1 ноября 2021 года. От вас зависят человеческие жизни и будущее нашей страны. Мы должны помочь медикам, объявив народный локдаун.
Жыве Беларусь!
Стачке быть!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.