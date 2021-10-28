Водителям Tesla в Беларуси начисляют незаконный налог 3 28.10.2021, 14:15

Автомобилисты сами должны доказывать, что у них электрокар.

Читатель ABW.by Андрей купил электромобиль Tesla Model 3. По закону, ему не должны были начислять транспортный налог.

В статье 307-3 Налогового кодекса прямо сказано:

Не признаются объектом налогообложения транспортным налогом транспортные средства:

категории M1 или M1G <*>, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем, — по 31 декабря 2025 года

Однако Андрею транспортный налог начислили: требуют уплатить 29 рублей.

— В попытках разобраться и понять, что это было, я обратился в налоговую инспекцию. Инспектор говорит, что она не видит в базе данных сведений о том, что Tesla Model 3 — это электромобиль. Информацию они берут из базы данных ГАИ, а там указано: «Tesla Model 3, легковой, хэтчбек». И все.

В дальнейшем, по словам Андрея, инспектор добавила, что на электромобили действует льгота по транспортному налогу, но доказывать право на ее наличие должен сам автовладелец: «Докажите, что это электромобиль, тогда и аннулируем счет на оплату транспортного налога».

— Это как понять, как доказать? Из документов у меня только свидетельство о регистрации транспортного средства, и все. Таможенная декларация ушла в таможенные органы при ввозе электромобиля из-за границы, а в ней указаны коды ввозимого транспортного средства.

Хозяин электромобиля обратился в ГАИ, но там лишь развели руками: мол, налоги считаем не мы, разбирайтесь с налоговой. Оказалось, что Андрей не одинок. На различных интернет-площадках электромобилисты показывают такие же счета на уплату транспортного налога, ситуация у них такая же: «Сначала докажите».

— Я, конечно, понимаю, что в итоге я своего добьюсь и докажу налоговым органам, что Tesla — это электромобиль, который транспортным налогом не облагается. Но почему я должен бегать и доказывать?! — возмущается Андрей. — Мне кажется, что это задача государственных структур — сделать так, чтобы налоговая видела сведения о том, что машина электрическая. Увы, налоговая этого не видит.

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