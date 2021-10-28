63% поляков хотят привиться третьей дозой COVID-вакцины 28.10.2021, 14:15

В Польше уже полностью привита примерно половина населения страны.

63% поляков хотят вакцинироваться от коронавируса усиливающей третьей дозой, если им предоставят такую возможность.

Об этом сообщает PAP, приводя данные опроса компании United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna.

63% опрошенных выразили желание привиться, если такая возможность будет предоставлена, и чуть больше 34% не планируют этого делать.

При этом готовы прививаться третьей дозой более 80% респондентов в возрасте от 60 лет и более 70% в возрасте от 50 лет.

Если учитывать политические взгляды опрошенных, наибольшая доля желающих вакцинироваться дополнительной дозой среди сторонников "Гражданской платформы" (81%) и "Левицы" (77%), а меньше всего - среди сторонников правой "Конфедерации" (20%).

В Польше уже полностью привиты от коронавируса 18,9 млн человек – примерно половина населения страны. В ближайшее время всем желающим предложат вакцинироваться усиливающей дозой.

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