Виктору Орбану нашли достойного конкурента Алексей Коваль, «Зеркало недели»

28.10.2021, 14:30

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Виктор Орбан

Фото: Getty Images

Мэр провинциального городка в Венгрии объединил и левых, и правых.

Хотя парламентские выборы в Венгрии состоятся только в апреле следующего года, все основные политические игроки уже начали приготовления к участию в них. И все указывает на то, что для премьер-министра Виктора Орбана, пытающегося продлить свое 12-летнее правление страной и обвиняющего Брюссель, Вашингтон и филантропа Джорджа Сороса во вмешательстве в политическую жизнь страны, выборы будут самыми сложными.

Дело в том, что правящей партии «Фидес» будет противостоять объединенная коалиция из шести оппозиционных политических сил. Против действующего премьера объединились социалисты, «зеленые», либералы и даже бывшие союзники Орбана из некогда праворадикальной партии «Йоббик», теперь выступающей как правоцентристская сила.

Социологические опросы, проведенные в начале октября, свидетельствовали, что «Фидес» и объединенная оппозиция могут рассчитывать на поддержку примерно равного количества избирателей — 45–47%.

Чтобы увеличить поддержку своей партии, Орбан объявил, что его правительство приняло решение в будущем году вернуть венграм часть ранее уплаченного ими подоходного налога на сумму эквивалентную 2 млрд долл. США. Он также пообещал, что в планы его правительства входит увеличение минимального уровня зарплат и пенсий. До этого глава правительства заявил об увеличении кредитования на ремонт жилья и моратории на погашение задолженности для малоимущих граждан. И это несмотря на то, что финансирование Венгрии из европейских фондов было заморожено или сокращено. Однако Орбан считает возможным увеличение госрасходов при ожидаемом росте экономики в текущем году 5,5%.

Однако на минувшей неделе венгерской оппозиции удалось договориться о едином кандидате. К удивлению многих, главным оппонентом Орбану стал мэр небольшого городка Ходмезёвашархей, правый консерватор и католик Петер Марки-Зай. Отец семерых детей, он отстаивает те же традиционные ценности, что и Орбан, но при этом говорит о необходимости борьбы с коррупцией и демонтаже созданной лидером «Фидес» системы, которая покрывает воровство.

В ходе «праймериз» (впервые проводившихся в Венгрии) Петер Марки-Зай победил популярного лидера социал-демократов Клару Добрев, с 2019 года занимающую пост вице-спикера Европейского парламента. «С этого момента я также буду поддерживать его», — заявила Добрев, узнав о результате голосования.

49-летний Петер Марки-Зай — экономист и инженер, пять лет проживший в США и Канаде. Его первым политическим успехом стало избрание мэром Ходмезёвашархей в 2018 году. Однако уже тогда на него обратили внимание, поскольку этот город с населением чуть больше 40 тысяч человек всегда считался оплотом «Фидес» и сторонников Орбана. Именно тогда объединившаяся венгерская оппозиция впервые смогла добиться успеха. Очевидно, что теперь оппозиция попытается повторить этот успех в общенациональном масштабе и устранить «Фидес» и Орбана от власти.

«Самая важная стратегическая инновация именно в том, что я смог победить в Ходмезёвашархее. Большинство моих сторонников там — левые. Они согласились с тем, что если мы сможем выдвинуть кого-то, кто предложит приемлемую и заслуживающую доверия альтернативу правым и тем, кто раньше голосовал за «Фидес», то при полной поддержке правой и левой оппозиции сможем победить «Фидес», — сказал Марки-Зай в интервью EuroNews.

При этом политик подчеркнул, что и среди политиков «Фидес» есть те, кто готов самоотверженно трудиться, чтобы сделать Венгрию «новой, чистой и честной». Впрочем, он также высказал опасения, что построенная за годы пребывания «Фидес» у власти система будет сопротивляться. Уже сейчас Орбан и его соратники предпринимают шаги, чтобы даже при проигрыше выборов в будущем году сохранить контроль над судебной системой, распределением государственных ресурсов, СМИ и т.п.

Также не исключено, что в случае проигрыша «Фидес» на выборах, радикально настроенные сторонники Орбана прибегнут к силовым акциям, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Марки-Зай не думает, что ситуация будет развиваться по худшему сценарию: по его словам, никто в Венгрии не будет мириться с незаконной властью. По мнению Марки-Зай, даже если объединенная оппозиция получит простое большинство мест в новом парламенте, то будет можно начать процесс перемен.

Лидер объединенной оппозиции в своем интервью для европейских СМИ также заявил, что для ЕС его победа будет «главным призом» и подчеркнул, что Венгрии нужен лидер, который не предаст ни ЕС, ни НАТО, отметив, что для Орбана отношения с Россией и Путиным представляют интерес с точки зрения возможности для коррупции. Марки-Зай считает, что с Россией можно развивать «дружбу и братство», торговые отношения, но не в ущерб Евросоюзу.

Оказавшись в ситуации, когда оппозиция объединилась и выдвинула в лидеры перспективного и молодого политика, скорее всего венгерский премьер и его команда могут прибегнуть к инструментарию, которым они хорошо владеют.

Во-первых, это может быть попытка расколоть оппозиционный блок: рассорить политиков левого и правого толка, чтобы к весне в стане оппозиции не было единства. Во-вторых, — распространение «черного пиара» против лидера объединенной оппозиции через подконтрольные правительству СМИ. Дескать, Марки-Зай не так строго придерживается семейных и традиционных ценностей, раз критикует Орбана за политику в отношении ЛГБT-сообщества и мигрантов. А проевропейская риторика оппонента может быть использована для обвинения его в ориентации на Брюссель или структуры Сороса.

Именно эти приемы Орбан использовал в ходе всех предыдущих избирательных кампаний. Сработает ли тактика обвинений, лжи и манипуляций в 2022 году пока сказать сложно. В конечном счете решать будет венгерский избиратель, у которого было достаточно времени, чтобы разобраться, что представляет из себя нынешний премьер-министр Венгрии, и есть ли основания дать ему мандат еще на четыре года.

Алексей Коваль, «Зеркало недели»

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