Число дефолтов в России достигло максимума за последние годы 28.10.2021, 14:57

Российский рынок корпоративного долга «лихорадит».

По итогам 2020 года российские компании, занявшие деньги через размещение бондов, допустили 140 дефолтов — максимальное число с 2010 года. Это показывает, что российский рынок корпоративного долга находится в нестабильном состоянии, главным образом из-за неблагоприятных макроэкономических условий и повышения процентных ставок, констатируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет Finanz.

Интерес к размещению облигаций также установил рекорд за несколько лет: на фоне снижения ставки Центробанка России до исторического минимума прошлым летом бизнес стремился занять дешевые деньги, в то время как физлица несли на биржу сбережения с банковских депозитов.

Объем корпоративных облигаций в обращении вырос на 20% — до 16,3 трлн. рублей. В 2021 году ситуация изменилась: инфляция ускоряется, ЦБ РФ повышает ключевую ставку, делая деньги дороже. На этом фоне крупные компании с высокими кредитными рейтингами переключаются на банковские кредиты: число размещений первоклассных эмитентов за январь-сентябрь упало почти вдвое — до 429.

Но второй эшелон по-прежнему активен: компании с кредитным рейтингом ruA- и ниже наращивают свое участие в облигационном рынке, при этом вынуждены давать повышенную премию за риск, констатирует «Эксперт РА».

За первые три квартала объемы размещений высокодоходных облигаций на 40% превышают уровни прошлого года, причем спрос на них исходит преимущественно от физических лиц, которые приходят на биржу в поисках высоких процентных ставок. Рост количества дефолтов уже выглядит «опасным», а в ближайшие три года их число может увеличиться еще больше.

Компании «второго эшелона», привлекающие в основном деньги физлиц, выходили на рынок с короткими облигациями, по которым начиная с 2022 года им предстоит пережить волну погашений и оферт -352 выпуска на общую сумму 555 млрд. рублей. Это означает, что «второму эшелону» предстоит разместить новые облигации взамен тех, по которым истекают сроки. Но смогут ли они это сделать — остается вопросом.

Физлица, обеспечивавшие 70-100% спроса, не готовы к дефолтам, поскольку принесли на рынок недавние депозиты. Увидев, что компании не способны расплатиться, они могут остановить вложения в новые выпуски, что для рынка будет иметь «разрушительные» последствия, полагают эксперты.

Напомним, наращивание доли государства в экономике России, которая в начале 2000-х составляла треть российского ВВП, а теперь держит в собственности более половины, несет в себе много рисков.

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