Экономист: У Нацбанка больше не получается сдерживать рост цен в Беларуси 5 28.10.2021, 15:01

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Инфляция разгоняется.

Как отметил старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский, инфляция в Беларуси растет, несмотря на все старания регулятора.

«Судя по всему, приказал долго жить и другой тренд: у Нацбанка больше не получается сдерживать рост цен. Да, 10,2% годовой инфляции в сентябре после 9,8% в августе – далеко не исторический рекорд, и до галопирующей инфляции в десятки и даже сотню процентов (как в 2000-м и 2011-м) далеко, но это антирекорд за многие годы», – рассказал газете «Белорусы и рынок» экономист Лев Львовский.

«И, что важно, она растет, несмотря на все старания регулятора», – добавил он.

Он заметил: то, что годовой прогноз в 5% не будет выполнен, стало ясно давно, в итоге был поставлен рубеж в 9%, но смогут ли правительство и Нацбанк скоординировать действия и выплыть к этому берегу, сказать трудно.

«Понятно, что тренд может развернуться, и инфляция пойти на убыль, но весомых поводов для этого нет: как «недружественные» белорусским властям агентства, так и «дружественные» вроде Евразийского банка прогнозируют, что годовая цифра, вероятнее всего, перешагнет рубеж в 10 %», - сказал он.

Львовский отметил, что при этом Александр Лукашенко постоянно говорит, что цены у нас «сдерживаются» и «контролируются», прежде всего на еду, и это самое важное. Но в итоге именно на продовольствие цены и растут прежде всего.

«Судя по всему, «ответственные» за «контроль» в правительстве не пытаются регулировать цены, и это хорошо, иначе не только росли бы цены, так еще и был бы дефицит продуктов», – заключил экономист.

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