Турция готовит две военные операции на севере Сирии 2 28.10.2021, 15:09

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Фото: Reuters

Они могут начаться в любой момент без предварительного объявления.

Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: одна планируется в провинции Идлиб, вторая - на северо-востоке страны. Они могут начаться в любой момент без предварительного объявления, заявил в четверг РИА "Новости" источник в сирийской оппозиции.

"Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары. Началась подготовка к планируемой военной операции. В связи с этим вооруженные формирования были разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север провинции Алеппо) близ военного аэропорт Миниг в районе города Манбидж. А также на границах Камышли и Эль-Хасаке", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, вооруженные оппозиционные группировки под руководством Турции готовятся "к двум операциям одновременно". "Одна на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований, и вторая начнется на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил" (арабо-курдские вооруженные формирования)", - сказал он.

На вопрос, когда ожидается начало турецкой военной кампании, источник пояснил, что "в любой момент - неожиданно". "Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", - добавил он.

Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить в Глазго с Байденом погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые американская сторона отказалась поставить Турции. Белый дом отказался подтвердить сообщения о предстоящей на полях климатической конференции в Глазго (COP26) встрече президентов.

Президент Турции ранее не исключал новую военную кампанию на севере Турции, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент Турции одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.

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