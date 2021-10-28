Режим повторяет коронавирусный эксперимент 3 28.10.2021, 15:14

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иллюстрационное фото: ТАСС

Эпидемиологический кризис может стать для властей самым тяжелым.

Телеграм-канал «Письма к дочери» пишет о повторении коронавирусного эксперимента со стороны режима:

— Вчера фонд медицинской солидарности опубликовал доклад о положении дел с Covid. И, согласно этому докладу, только в Минске ежедневно регистрируется в два раза больше случаев заболеваний, чем Минздрав дает по всей стране.

А ежедневная смертность выше по меньшей мере в десять раз. И, хуже всего, дефицит медицинского персонала вырос до 10 000 человек с 3 000 полтора года назад.

Нам самом деле мы с тобой все это так примерно себе и представляли. Поэтому доклад подготовили не для нас, а для Евросоюза. Чтобы сопроводить обращение Тихановской, Латушко и прочих экстремистов о предоставлении Беларуси западных вакцин.

И мне кажется, это, на самом деле, очень важное обращение. Когда ЕС одобрит выделение вакцины, белорусские власти, отказавшиеся от подарка в максимально оскорбительной форме, окажутся в очень неудобном положении.

Слишком разительный получится контраст. С одной стороны экстремисты, которые заботятся о всеобщем здоровье. А с другой белорусские власти, которых заботит собственный непреклонный имидж в собственных же глазах.

Ты, конечно, скажешь, что белорусские власти давно уже не волнует их репутация в глазах подведомственного населения. Что забота о репутации — для слабаков, обремененных устаревшими моральными принципами и правилами приличия.

А я тебе скажу, что эпидемиологическая тема во много раз чувствительнее чем любая другая. Потому что тут речь идет не об отвлеченных понятиях вроде честных выборов, справедливости или здравого смысла.

А о том, что государство в вызывающей форме игнорирует свою главную функцию – обеспечение безопасности граждан. И, что характерно, опасность же грозит всем одинаково, вне зависимости от их внутренних политических убеждений.

Вот этот эпидемиологический кризис, потенциально, может стать самым тяжелым для белорусских властей кризисом в текущем году. Хуже, чем мигранты или посадка самолета.

Даже не учитывать его морально-политические последствия. Просто, если система здравоохранения не выдержит и сломается, то это может стать началом цепной реакции. Потому что за нею сломается экономика, а потом и вся стабильность.

И, надо сказать, что белорусские власти много делают для того, чтобы трудностей у системы здравоохранения было больше, а возможностей с ними справляться – меньше.

Весной прошлого года кое-кто советовал лечить невидимые вирусы водкой и трактором. А спустя четыре месяца случилась президентская кампания, во время которой уровень общественно-политической активности в стране несколько вырос. И белорусские власти сами называли Covid главной причиной своих неприятностей. Вместе с кукловодами, происками западных спецслужб и планом Даллеса.

Сейчас власти вводят антимасочный режим и отказывают подведомственному населению в доступе к западным вакцинам. А при этом, как раз через четыре месяца они собираются проводить для себя какой-то референдум.

То есть, можно сказать, повторяют прошлогодний эксперимент. Эксперименты всегда нужно повторять, чтобы подтвердить полученные результаты.

Я не вижу никаких причин для того, чтобы их эксперимент в этот раз оказался неудачным. С одной стороны ситуация с эпидемией хуже, чем была в прошлом году, а с другой – дополнительные стимулирующие факторы в виде западных кукловодов, никуда не делись. Даже наоборот.

Благодаря усилиям белорусской дипломатии, раздраженных кукловодов с каждым днем становится все больше.

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