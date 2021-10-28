Восстание Татарстана и сомнения Якутии 1 Игорь Яковенко

28.10.2021, 15:30

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Игорь Яковенко

Есть ли у российских регионов потенциал сопротивления?

В связи с очередной инициативой сенатора Клишаса и депутата Крашенинникова вспомнилась пожилая советская шутка про то, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека. Дуэты, слипшиеся в восприятии в единый организм. Пат-Паташон, Зиновьев-Каменев, теперь вот – Клишас-Крашенинников. Можно не читая новый закон этого дуэта с уверенностью утверждать, что это будет очередная гадость. Но прочитать все-таки стоит. Потому что это гадость особенная.

Итак, сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму проект федерального закона о публичной власти, который должен заменить Ф3-184 «Об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации».

Законопроект дает местным властям пряник – по примеру Путина обнуляет сроки главы субъекта, и тут же следует кнут – полное обнуление его значимость как политической фигуры. Если ранее президент России, прежде чем прекратить полномочия главы субъекта, был обязан хоть что-то сказать, почему он это делает – не доказать, а просто сказать, то теперь он может уволить губернатора просто потому что тот ему не нравится. На кремлевском сленге это называется по «утрате доверия». Ну и введение целого набора наказаний для глав регионов – выговор и пр. - немного напоминает комсомольско-партийную дисциплину и не к ночи будь помянут принцип демократического централизма.

Исчезновение полномочий Законодательных собраний субъектов федерации превращает местные парламенты в бессмысленные и бессильные дискуссионные площадки, дублирующие местные Общественные палаты.

Основная идея нового законотворческого шедевра Клишаса-Крашенинникова – ручное управление из Кремля и с Краснопресненской набережной любым участком России. Вот что эти люди написали в законе:

«Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сферах здравоохранения, финансов, а также осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначение на должность и освобождение от должности должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъекта…»

То есть Москва теперь будет раздавать и отнимать тысячи портфелей и кресел у тысяч региональных начальников, а главы субъектов федерации будут покорно наблюдать за тем как люди, которых в этой местности никто не знает и никто не выбирал, хозяйничают в регионе, за который он, этот глава, несет всю полноту ответственности.

Восстание Татарстана и сомнения Якутии

Госсовет – региональный парламент – Татарстана проект Клишаса-Крашенинникова не поддержал. Решение не поддерживать законопроект было принято единогласно всеми 82 депутатами.

Главное, против чего восстал Госсовет Татарстана – это то, что закон Клишаса-Крашенинникова обязывает руководителей регионов страны именоваться исключительно «главами». Идея в том, что президент в России может быть только один. Сейчас исключение составляет Татарстан, где человек, возглавляющий республику, именуется президентом.

21 марта 1992 года был проведен референдум о суверенитете Татарстана, результатом которого стало провозглашение государственного суверенитета республики.

На вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» ответили положительно 61.4% проголосовавших. Накануне этого референдума я силами Российской социологической службы «Мониторинг» проводил опрос жителей Татарстана. Результаты опроса с высокой точностью совпали с результатами референдума, и я могу утверждать, что большинство жителей республики были настроены на отделение от России, на выход Татарстана из Российской Федерации и образование самостоятельного государства. Если бы у Татарстана был хотя бы километр внешней границы, эти настроения воплотились бы в политические действия и на карте мира вполне могло образоваться еще одно государство. Сейчас суверенитет республики утрачен, в качестве рудимента осталось только название «президент». Но идея суверенитета в народе Татарстана жива и ждет своего часа…

Против закона Клишаса-Крашенинникова протестует не только Татарстан, но и Якутия. Иван Шамаев, д. ф.-м. н., депутат Госсобрания Республики Саха (Якутия) в статье в «Новой газете» пишет:

«Пока вся Россия молчит, Республика Саха (Якутия) на свой страх и риск оживленно обсуждает законопроект, высказывая при этом мысли, которые позже, возможно, могут быть признаны крамольными».

Историческая память якутов и особенно татар хранит воспоминания о собственной государственности. В истории татарского народа дата 2 октября 1552 – день взятия Казани - года окрашена совсем иначе, чем в истории русского народа. Путин в своих «исторических» опусах пытается представить единственно верную «историю» северной Евразии с имперских позиций, причем, с позиций современного имперца 21 века. Не отдавая себе отчет в том, что у двух сотен народов, населяющих Россию, есть примерно столько же «историй». И задача нормального политика – да где ж его взять?! – не командовать народам и регионам: «Равняйсь, смирно! Равнение на середину!», а, учитывая высочайшую степень гетерогенности регионов России – где Тыва, а где Питер! – выстраивать сложнейшую конструкцию асимметричной федерации с элементами конфедерации. Впрочем, о чем это я…

Есть ли у регионов потенциал сопротивления?

С этим, видимо, все просто. Путинский режим превратил глав российских регионов в крайне уязвимую мишень. В марте этого года по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей задержан глава Пензенской области Иван Белозерцев. Это шестой случай ареста и отправления в тюрьму действующего губернатора.

Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. Затем, 3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. 18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании организованного преступного сообщества. 24 июня 2016 года в московском ресторане был задержан губернатор Кировской области Никита Белых по обвинению во взятке. 4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. 9 июля 2020 года в Хабаровске оперативниками Следственного комитета и сотрудниками ФСБ России по подозрению в организации убийств и организации покушения на убийство был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Аресты губернаторов стали обыденностью. Смотришь в окно – вон птичка пролетела, а вон очередного губернатора в наручниках повели. В данном случае не столь важно, кто из них преступник, а кто жертва спецоперации. Важно, что на сопротивление федеральному центру региональные начальники не способны. Им бы на свободе остаться…

Почему закон Клишаса-Крашенинникова разрушает Россию

Потому, что он, во-первых, идет поперек одного из главных принципов теории управления, который сформулирован в законе Эшби о необходимом разнообразии.

В соответствии с этим законом оптимального управления можно достичь за счёт увеличения разнообразия управляющей системы. А закон Клишаса-Крашенинникова предельно упрощает Россию, превращает ее в однообразную плоскость, в которую воткнута вертикаль власти. Управление страной превращается в постоянно действующую прямую линию Путина, когда он, через головы губернаторов местных депутатов и мэров решает вопросы канализации, больничных коек и цен на подсолнечное масло.

Вторая причина в том, что этот закон устраняет один из важнейших позиционных конфликтов, которые необходимы для поддержания равновесия в большом и сложном государстве – позиционный конфликт между центральной и региональной властью. Этот важнейший позиционный конфликт позволяет удерживать баланс между интересами целого и части и не дает взять окончательный верх ни имперскому самодурству, ни самодурству местническому.

Закон Клишаса-Крашенинникова является отличной иллюстрацией афоризма Оскара Уайльда: "Когда Бог хочет наказать человека, Он исполняет его желания." Путинским хотелкам в России преград не существует. Это немного напоминает советский мультик «Вовка в тридевятом царстве». Там «двое из ларца одинаковы с лица» исполняют все желания главного героя, которого – так уж совпало – тоже зовут Владимир, а в результате получается полная ерунда. И вот наши современные двое из ларца, Клишас-Крашенинников выполняя все желания тезки мультяшного героя, оказавшегося на нашу беду президентом России, в итоге создают управленческий хаос и приближают распад России.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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