Евродепутата, который может быть связан с табачным бизнесом Лукашенко, хотят лишить иммунитета 4 28.10.2021, 15:49

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Нил Ушаков

Фото: РИА «Новости»

С такой инициативой выступил комитет Европарламента.

Комитет Европарламента рекомендовал лишить экс-мэра Риги Нила Ушакова депутатского иммунитета. Он является евродепутатом от пророссийской латвийской партии «Согласие».

Напомним, в расследовании о коррупции в режиме белорусского диктатора Лукашенко от NEXTA указывалась возможная связь Нила Ушакова с близким Лукашенко белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным.

Этой зимой стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Олексина. Как в феврале сообщила латвийская телепрограмма De facto, Олексин был исключен из первоначального санкционного списка по запросу Латвии.

В расследовании утверждается, что исключение Олексина из санкционного списка в Брюсселе очень активно лоббировал бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Ушаков мог быть причастен к контрабанде Олексиным табачных изделий из Беларуси в Латвию.

Семья Олексиных в Латвии владеет компанией Latgales alus и компанией Mamas D, которая продает солод и производит электроэнергию и тепло.

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