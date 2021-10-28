В бутылке, найденной в британском колледже, оказалось средство против ведьм 3 28.10.2021, 15:57

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Фото: ROCHESTER INDEPENDENT COLLEGE

Кто мог воспользоваться этим сосудом?

Бутылка 17 века, которая была найдена во время раскопок в Рочестерском независимом колледже в Кенте в 2004 году, была определена как редкое средство против колдовства, пишет «Новое время».

Эксперты говорят, что «бутылкой ведьмы» мог воспользоваться тот, кто считал, что его прокляли.

Лондонский археологический музей (MOLA), подтвердивший находку, заявил, что керамический сосуд будет заполнен волосами или мочой человека. Он также должен содержать предметы, которые, как считается, защищают человека от магии, такие как булавки, шипы или гвозди, и будет помещен где-нибудь в доме человека.

Художникам Кейт и Флер Олстон приписывают прорыв, который привел к ее идентификации. Они заметили бутылку в школе, когда их пригласили провести занятие с металлоискателем в школьном саду.

Эта керамическая бутылка — 147-я бутылка такого типа, найденная в Англии, и единственный известный образец, содержимое которого никогда не проверялось. Теперь его будут просвечивать рентгеновскими лучами в Университете Хартфордшира, чтобы попытаться точно определить, что в нем содержится.

Найджел Джеффрис из MOLA сказал: «Особенность этой бутылки заключается в том, что содержимое предыдущих бутылок либо утеряно, либо уже сохранено и изучено. Пример из Рочестера представляет собой уникальную возможность изучить бутылку с ее содержимым на месте».

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