Киев вводит жесткий локдаун с 1 ноября 2 28.10.2021, 15:59

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Посещать ряд общественных мест можно будет только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Власти Киева ужесточают карантинные меры с 1 ноября, говорится на сайте совета украинской столицы.

Посещать заведения питания, отели, спортзалы, торговые центры, массовые мероприятия и пользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Дети смогут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями, у которых должны быть COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Школы после каникул возобновят обучение в дистационной форме, детские сады будут работать при соблюдении правил «красной» зоны.

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