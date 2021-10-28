Киев вводит жесткий локдаун с 1 ноября

Киев вводит жесткий локдаун с 1 ноября2
- 28.10.2021, 15:59
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Посещать ряд общественных мест можно будет только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
Власти Киева ужесточают карантинные меры с 1 ноября, говорится на сайте совета украинской столицы.
Посещать заведения питания, отели, спортзалы, торговые центры, массовые мероприятия и пользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
Дети смогут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями, у которых должны быть COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
Школы после каникул возобновят обучение в дистационной форме, детские сады будут работать при соблюдении правил «красной» зоны.