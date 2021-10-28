Наше «нет» услышал каждый Telegram-канал «Баста!»

28.10.2021, 16:06

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Фото: ТАСС

Остановим Лукашенко ради наших с вами жизней.

Десять требований рабочих не были выполнены, а значит время действовать. Мы не его соучастники и тем более — не его слуги. Мы — свободный народ Беларуси, с мнением которого обязан считаться любой человек, пришедший к власти.

Дата забастовки объявлена — значит, нужно готовиться. Запасаемся всем необходимым, создаем финансовую подушку безопасности и прекращаем узурпированние власти в Беларуси. Наши кредиты и плохое финансовое положение — все из-за него. Он и только он виновник всего негативного в Беларуси.

Варианта два: либо мы до конца отстаиваем свои права, либо неизвестно сколько ждать еще следующего шанса.

Диктатор максимально дошел до ручки. Его действия могли бы быть смешными, если бы не несли за собой серьезные последствия для нашей с вами страны.

Могилы копают тракторами даже в небольших городах в большом количестве. Остановим Лукашенко ради наших с вами жизней. Это важный вопрос, касающийся каждого белоруса. Страйк — лучшее и проверенное средство для смены власти.

Стачке быть!

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