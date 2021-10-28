Премьер-министр Грузии назвал голодовку Саакашвили «театральной постановкой» 5 28.10.2021, 16:18

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фото: interpressnews.ge

Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинский экс-президент хочет переехать в частную клинику.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал «театральной постановкой» голодовку, объявленную находящимся за решеткой бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили.

Об этом он заявил журналистам в четверг, 28 октября, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, то хорошо известно, что его попытка, поставленное им шоу служит единственной цели — каким-то образом переехать в частную клинику», — считает грузинский премьер.

Он также утверждает, что главной целью возвращения Саакашвили является «переворот и провокация, которую он спланировал».

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