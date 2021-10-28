Белоруска Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике 28.10.2021, 16:35

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Алина Горносько

фото: из открытых источников

Она опередил россиянок.

Белоруска Алина Горносько выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой.

Победная оценка подопечной Марины Лобач - 23,950 балла. Спортсменка, ранее выигравшая серебро и бронзу планетарного форума в японском Китакюсю, опередила на пьедестале россиянок Дину и Арину Авериных.

Серебряная медалистка показала результат 23,900 балла. У обладательницы бронзовой награды итоговая оценка 23,450 балла, передает БелТА.

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