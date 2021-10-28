Белоруска Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике
- 28.10.2021, 16:35
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Она опередил россиянок.
Белоруска Алина Горносько выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой.
Победная оценка подопечной Марины Лобач - 23,950 балла. Спортсменка, ранее выигравшая серебро и бронзу планетарного форума в японском Китакюсю, опередила на пьедестале россиянок Дину и Арину Авериных.
Серебряная медалистка показала результат 23,900 балла. У обладательницы бронзовой награды итоговая оценка 23,450 балла, передает БелТА.