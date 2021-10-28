Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 4 28.10.2021, 16:42

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России это уже не нравится.

Власти Кыргызстана планируют закупить у Турции ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"). Они будут направлены на охрану южных границ республики, в частности в Баткенской области, сообщает в четверг, 28 октября, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах Кыргызстана.

Как отметил собеседник агентства, беспилотники турецкого производства поступят на вооружение пограничной службы Госкомитета нацбезопасности республики.

Депутат Жогорку Кенеша заявил о реформировании армии

Между тем депутат кыргызстанского парламента Мирлан Жеенчороев в интервью "Интерфаксу" напомнил, что в последние годы Бишкекприлагает усилия для реформирования оборонной сферы, чтобы создать современную и мобильную армию. Кыргызстан "как суверенное государство ведет независимую политику по укреплению своей обороноспособности, защите государственной границы и национальных интересов, и на это направлено приобретение техники", указал Жеенчороев.

Одновременно он заверил, что Кыргызстан намерен и впредь "придерживаться международных соглашений в рамках ОДКБ и ЕАЭС", а в укреплении его обороноспособности заинтересованы и соседние государства, в первую очередь Россия.

Генерал РФ в отставке предположил ухудшение отношений с Бишкеком

В свою очередь в России заявили о возможном ухудшении отношений с Бишкеком, если тот закупит турецкие беспилотники. "Если это делается в обход России, то это - нарушение всех существующих договоренностей в рамках ОДКБ", - заявил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он указал, что власти Кыргызстана должны согласовывать с Москвой "подобные закупки", и предположил, что это, скорее всего, и было сделано. "Зачем Киргизии рисковать отношениями с Россией, с учетом и трудовой миграции, и поставок российской военной техники, как правило, безвозмездных или в кредит, или по минимальной цене", - заявил Бужинский.

Кыргызстан может стать первым государством - членом организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившим турецкие беспилотники. В этой стране расположена российская авиабаза "Кант". Накануне турецкая компания Baykar заявила о расширении географии экспорта Bayraktar ТB2, сообщив о заключении контракта еще с одной страной. С какой именно, компания не назвала.

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