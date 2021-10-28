Как диаспоры могут помочь забастовке в Беларуси 28.10.2021, 16:55

Нельзя медлить.

Прошло уже больше года, как мы надеемся и верим в нашу общую победу. Сразу мы верили, что нам помогут воскресные марши, но с каждым из них численность активистов за рубежом только возрастала. Кому как ни вам, диаспорам, об этом знать. Это был трудный период для всех нас, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Но все вместе вы успели добиться немалых успехов, показав свою слаженную работу в мировой повестке. Каждый день именно вы напоминаете лидерам различных стран о происходящем внутри Беларуси, убеждая их в необходимости санкций. Каждый день именно вы выходите на пикеты и акции у посольств, требуя освобождения политзаключенных. Сегодня в вашей поддержке нуждаются белорусские рабочие.

25 октября мы, Белорусское объединение рабочих, объявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября. Как вы можете поддержать рабочее движение?

Продолжайте выходить с акциями поддержки тех, кто борется за нашу свободу.

Для них это действительно важно. Они видят вас, слышат, ведь вы — их голос.

За этот период каждая диаспора наработала немало связей с местными органами власти. Вы прекрасно знаете, с какими беларускими компаниями они сотрудничают. А если нет, их список есть на сайте belarus2020info. Обратитесь к властям, потребуйте прекращения сотрудничества с провластным бизнесом.

Вы также задавали нам множество вопросов о готовящейся забастовке. Всем нам важно учитывать, что каждый день промедления — это сотни погибших от коронавируса. Каждый день промедления — это новые суды и сутки. К тому же, на белорусских предприятиях по нашим данным уже большое количество людей на больничных, а потому это самый лучший момент чтобы оставить как можно большее количество людей дома.

Мы можем сколько угодно ждать триггеров, но таковыми не стали убийства Александра Тарайковского, Романа Бондаренко, Витольда Ашурка, Виталия Шишова и многих других. Не стала триггером и посадка самолета RaianAir с последующим задержанием Романа Протасевича. А сколько еще неизвестных жертв появляется каждый день от страха и бездействия?

Белорусы, самое время вспомнить о нашей солидарности.

Самое время вспомнить, какого это «людзмі звацца».

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