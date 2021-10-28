Белорусы совершили прорыв в мировой опере 1 28.10.2021, 17:05

Как такое стало возможным?

Итальянская La Scala, Metropolitan Opera в США, Мариинский театр в Петербурге – на всех этих знаменитых сценах выступают белорусы. Кто эти голоса и в чем природа белорусского оперного феномена? Разбирается сайт телеканала «Белсат».

Уроженец Молодечно Владислав Сулимский мечтал быть футболистом, но со спортом не сложилось. Пошел в музыкальное училище на скрипку – отчислили за неуспеваемость. Вот-вот могла прийти повестка из военкомата. И тогда Сулимскому предложили перейти в музучилище на вокальное отделение. Оказалось, что у юноши – неимоверный талант.

Преимущественно баритон выступает на сцене Мариинского театра в Петербурге, но постоянно гастролирует. В его CV – более 200 оперных площадок по всему миру. Непрерывная работа над техникой вокала, харизма и стабильно блестящая форма сделали его всемирно известным.

Музыкальные критики называют Сулимского «одним из лучших российских певцов», хотя баритон подчеркивает, что он в первую очередь – из Беларуси.

Как сложилась карьера Ильи Сильчукова?

После выборов-2020 Илья Сильчуков – еще один белорусский баритон и экс-звезда Национального театра оперы и балета – публично высказался против насилия и террора. Разумеется, Илью Сильчукова уволили. Но трагедией для такого высококлассного артиста это не стало.

В ноябре состоится дебют протестного баритона во французской опере Montpellier. Это будет спектакль «Золушки».

События в Беларуси и пандемия коронавируса помогли Илье Сильчукову освободить время для экспериментов. Он реализуется в направлении поп-оперы (так называемая кроссовер-опера). Белорусскоязычные и русскоязычные клипы с участием баритона стабильно набирают от 100 тысяч просмотров. А некоторые видео посмотрели более миллиона раз. Таким образом, Сильчуков априори остается сегодня одним из самых известных белорусских артистов.

Из брестского психолога – в мировые звезды

Александр Рославец родился в деревне в Брестской области, с детства участвовал в рок-группах, но учиться пошел на психолога. Параллельно продолжал петь в церковных хорах.

В возрасте 23 лет Рославец понял, что хочет связать жизнь с пением и подался в консерваторию Петербурга. Карьерного взлета все не было, закрепиться в Мариинском театре или Большом театре в Москве не удалось. Фурор случился в La Scala – одном из самых престижных театров мира.

Рославца пригласили в качестве дублера подстраховывать итальянскую звезду Микеле Пертузи (Michele Pertusi) в главной роли в спектакле «Али Баба и сорок разбойников». В последний момент Пертузи дал отбой, а Рославец, заменив его, выступил с фурором. И сам стал мировой звездой. В последнее время Александр сотрудничает с оперой Гамбурга.

Самый гламурный белорусский оперный певец

Есть ряд случаев, когда на судьбу белорусов влияют мировые легенды. Бас-баритон Анатолий Сивко вдохновлялся россияном Дмитрием Хворостовским. И достиг того, что выступал с кумиром на одной сцене.

Правда, Сивко также стал топом – выступал в Королевской опере Лондона, в Венской опере, Берлинской опере и так далее.

Интересно, что Сивко не чурается демонстрировать свою частную жизнь и увлечения. Он занимается триатлоном, тренируется в спортивном зале, любит профессиональные фотосессии. Одним словом, секс-символ и идеальный герой для наших глянцевых журналов, если бы такие в Беларуси были.

Протеже Пласидо Доминго

В 2018 году белорусский тенор Павел Петров победил на одном из самых престижных вокальных конкурсов – международном конкурсе оперных певцов Operalia. Это музыкальное соревнование основал сам маэстро Пласидо Доминго, который вывел Петрова на качественно новый медийный уровень.

Недавно белорусский тенор вылетел в США, где театры пробуждаются от коронавирусной спячки. Надеемся, что американский этап оперной карьеры Петрова будет удачным.

В чем причина прорыва?

Илья Сильчуков советует не удивляться белорусскому оперному феномену. До первого раздела Речи Посполитой на наших землях было 18 оперных театров. Белорусы были высококультурной нацией, с мощным потенциалом.

«А сейчас появилось целое поколение белорусов, выросших в независимой стране, складывается национальная школа, – объясняет Сильчуков. – Сейчас нужно просто смотреть на афиши крупных театров, и мы увидим там много белорусов. К сожалению, не многие из них на родине известны и оценены достойно. Мы переосмысливаем свое наследие, а также своих культурных деятелей. Факт, что они многого достигают в мире сегодня».

Баритон Владислав Сулимский, рассуждая о белорусских оперных традициях, приводит в пример Михаила Забейду-Сумицкого, который в начале 1930-х годов пел в La Scala и был всемирно известным.

«Восточнославянские голоса – они все настолько богаты тембрально, что могут сравняться с пластом итальянских голосов начала 20 века, – анализирует маэстро. – Идет сдвиг рождаемости оперных певцов. Я могу твердо сказать, что наша земля, белорусская – один из самых главных поставщиков кадров. Их очень много, и их очень ценят в Европе и вообще в мире».

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