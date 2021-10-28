Эксперт: Меркель терпеть не может Лукашенко 9 28.10.2021, 19:15

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Ангела Меркель

Канцлер Германии еще с 1999 года считает его ответственным за исчезновение людей.

Устойчивая неприязнь сложилась в свое время в отношениях между канцлером Германии Ангелой Меркель и узурпатором Лукашенко. Об этом 28 октября regnum.ru заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

«Меркель, на мой взгляд, просто по-человечески терпеть Лукашенко не может», — заявил эксперт.

«Эта неприязнь сложилась давно. Уверен, что Меркель еще с 1999 года считает его ответственным за исчезновение нескольких людей, в том числе главы МВД Захаренко», — пояснил Борисов.

«Думаю, эта неприязнь сложилась в ходе донесений немецких спецслужб, которые, конечно, докладывали ей об этих инцидентах. Меркель до сих пор уверена, что режим Лукашенко — это сложный режим единоличной власти» — подытожил политолог.

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