Самая дорогая «мемная» криптовалюта взлетела в цене 2 28.10.2021, 18:07

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Фото: Adrian Today / Shutterstock

Токен Dogecoin подорожал почти на 40 процентов.

Самая дорогая «мемная» криптовалюта Dogecoin утром 28 октября взлетела на 39,7 процента до 0,3323 доллара, по данным сайта CoinMarketCap. Объем торгов за сутки увеличился на 300 процентов.

На момент публикации заметки цена Dogecoin скорректировалась и составила 0,3139 доллара. Вечером 27 октября в рейтинге рыночной капитализации токен опустился ниже своего аналога Shiba Inu, которого создатели называют «убийцей Dogecoin». Однако на следующий день в 9:14 утра Shiba Inu упал на 28,3 процента, и общая стоимость монет составила 33,79 миллиарда долларов, в то время как Dogecoin вырос почти на 40 процентов с капитализацией 41,79 миллиарда долларов.

К моменту публикации новости капитализация обеих валют практически уравнялась — 41,42 миллиарда долларов у Dogecoin против 41,62 миллиарда долларов у Shiba Inu. Однако Shiba Inu в последнее время пользуется гораздо большим успехом среди инвесторов. За неделю стоимость токена выросла на 150 процентов, тогда как цена Dogecoin — только на 30. Несмотря на утреннее падение, 28 октября криптовалюта Shiba Inu обновила исторический рекорд второй раз за два дня, достигнув отметки 0,000088 доллара. На пике токен поднимался на седьмую строчку списка крупнейших криптоактивов, обойдя XRP и Polkadot.

В октябре цена Dogecoin выросла на 13 процентов за четыре часа после твита генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который ранее называл ее своей любимой криптовалютой. Программист Билли Маркус в своем аккаунте в Twitter призвал «сохранить Dogecoin абсурдным», а Маск ответил улыбающимся эмоджи. После миллиардер опубликовал в своем аккаунте рисунок животного, похожего на собаку с ракетой в лапах.

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