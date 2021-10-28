Франция призвала к мерам против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь 1 28.10.2021, 18:27

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскритиковал организованный трафик мигрантов с Ближнего Востока в ЕС через территорию Беларуси и заявил о необходимости дипломатических шагов со стороны Брюсселя в отношении авиакомпаний и отдельных государств, передает ТАСС.

«Наш ответ в данной ситуации должен быть безукоризненным, жестким и гуманным. Европейцы должны предпринять меры в отношении воздушных маршрутов, аэропортов, государств и авиаперевозчиков, которые допускают доставку мигрантов в Беларусь для их последующей организованной отправки к европейским границам», - сказал он, выступая на заседании комитета по европейским делам в Сенате (верхней палате парламента) Франции в среду.

Бон подчеркнул, что от ЕС потребуются, в частности, дипломатические шаги в отношении Турции и ОАЭ, в сотрудничестве с которыми, по его словам, высшее руководство Белоруссии якобы организовало доставку мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию, а затем их переправку в соседние прибалтийские страны и Польшу. Лукашенко хочет загнать нас в ловушку, как это раньше делала Турция, чтобы сказать нам: «Это вы не хотите мигрантов, это вы плохо с ними обращаетесь, это вы не уважаете великие принципы, о которых вы говорите», - сказал госсекретарь.

Ранее Франция обвинила семью Лукашенко в торговле людьми.

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