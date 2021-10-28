Президент ПАСЕ выступил с заявлением по ситуации в Беларуси 6 28.10.2021, 18:42

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Рик Дамс

Фото: vgolos.com.

Рик Дамс шокирован действиями режима.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс «решительно осудил» репрессии против гражданского общества и правозащитников в Беларуси. Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, Дамс призвал белорусские власти «в полной мере уважать права на свободу ассоциаций, собраний и выражения мнений, а также все другие права человека, гарантированные Международным пактом о гражданских и политических правах, участником которого является Беларусь».

«В последние недели ситуация с соблюдением основных прав человека в Беларуси стала все больше беспокоить меня, а также, в более широком контексте, Парламентскую ассамблею Совета Европы, — отметил он. — Длительные и совершенно необоснованные тюремные сроки для двух лидеров оппозиции — Марии Колесниковой, лауреата премии ПАСЕ имени Вацлава Гавела в этом году, и Максима Знака — шокировали большинство людей в Европе», передает БелаПАН.

Дамс подчеркнул, что судебные приговоры Колесниковой и Знаку являются «не единственным примером политического преследования в Беларуси». «По меньшей мере 30 правозащитников, некоторые из которых сотрудничали с Советом Европы, остаются в предварительном заключении, некоторые подвергаются уголовному преследованию или другим формам преследования. Некоторые находятся в изгнании», — отметил он.

По словам Дамса, особенно он обеспокоен тем, что под стражей продолжают оставаться семь членов правозащитной организации «Весна», которая занимается документированием нарушений прав человека, совершенных белорусскими властями после президентских выборов в августе 2020 года.

«Среди этих семи человек — три лидера „Весны“, включая Алеся Беляцкого, еще одного лауреата премии имени Вацлава Гавела. Они и многие другие по праву считаются политическими заключенными», — сказал Дамс.

Он также отметил, что с июля в Беларуси ликвидируются неправительственные организации, в том числе те, которые работали в сфере защиты прав человека, включая Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовую инициативу» и «Звено».

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