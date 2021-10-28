БОР: Что нам нужно делать сейчас? 2 28.10.2021, 19:08

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До забастовки остались считанные дни.

– Так сладко яблоко раздора, что хочется всем уцепиться за него, посмотреть что внутри, попробовать на вкус. Но важнее ли это, чем то, что сейчас происходит в нашем доме? - пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Сейчас в нашем доме закрываются предприятия. Витебский консервный завод едва ли рассчитается не только с долгами. Он вряд ли даже сможет заплатить своим сотрудникам зарплаты. Недавно объявили о ликвидации Мясного комбината. Еще ряд заводов обанкротилось. На предприятиях умирают люди. Летом от жары, сейчас от пандемии. А сколько закрылось частных компаний за это время? Не переехало даже, а именно закрылось.

Больницы увеличивают закупки не просто кислорода. Они тоннами скупают мешки для трупов. Стариков с августа, когда мы объявили предзабастовочное состояние, стало меньше на 3,1 тысячу по данным Белстата. И это не говоря о молодом поколении, ведь коронавирус не щадит никого.

Что мы сейчас можем сделать с этим? Остаться дома. Сберечь себя и своих родных. Не вестись на лишние рассуждения, которые не приведут нас к качественному результату.

Это последние дни, в которые мы закупаем продукты, формулируем свои мысли, что мы скажем руководству, почему остались дома.

Стачке быть!

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