Россия хочет поднять цену на нефть для Беларуси

Россия хочет поднять цену на нефть для Беларуси8
- 28.10.2021, 19:25
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Это связано с западными санкциями.
Лукашенковский вице-премьер Юрий Назаров заявил в «палатке», что российские компании хотят поднять цены на сырье для белорусских НПЗ.
«Мы проводим кампанию по закупке нефти на следующий год. Нам говорят: слушайте, с вами работать рискованно. Давайте поднимем цену за риски. Обсуждаем, уговариваем...», - назвал Юрий Назаров причины озабоченности российских бизнесменов, не уточнив, какие субъекты настаивали на повышении цены.