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Россия хочет поднять цену на нефть для Беларуси

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  • 28.10.2021, 19:25
  • 14,608
Россия хочет поднять цену на нефть для Беларуси

Это связано с западными санкциями.

Лукашенковский вице-премьер Юрий Назаров заявил в «палатке», что российские компании хотят поднять цены на сырье для белорусских НПЗ.

«Мы проводим кампанию по закупке нефти на следующий год. Нам говорят: слушайте, с вами работать рискованно. Давайте поднимем цену за риски. Обсуждаем, уговариваем...», - назвал Юрий Назаров причины озабоченности российских бизнесменов, не уточнив, какие субъекты настаивали на повышении цены.

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