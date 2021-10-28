Отцы и дети 3 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

28.10.2021, 19:37

5,164

Елизавета Пескова заметным образом заступила на территорию отца. К чему бы?

Пропесочив закон о СМИ-"иноагентах" и заявив о поддержке журналистов "в их желании бороться за свободу слова", Елизавета Пескова самым заметным образом заступила на территорию отца.

Что дальше? Детям Патрушева не понравится обилие в федеральном бюджете засекреченных статей? Сын Кириенко захочет честных выборов? Отпрыск Рогозина загрустит по финансовой прозрачности?

Утрирую, но в методично зачищаемой от инакомыслия стране только оппозиционности, которую хрен отличишь от конфликта отцов и детей, и не хватало.

По доброй воле ждать чего-то серьезного от этих "яблочек от яблоньки" никто бы не стал, но сил у патриархов режима не прибавляется, доверять они могут только своим детям, а маятник, к которому примотаны миллиардные личные состояния, уже 21 год прилежно тикает в одну сторону...

Пока есть спрос на совок, архаику и Путина – путинская гвардия вместе с Росгвардией будут обслуживать все государственные шестеренки самостоятельно, но если вдруг маятник надумает качнуться "не туда", режиму тоже может понадобиться кто-то молодой, кто-то прогрессивный и "даже лучше, чем... папа". Заказывали решительную критику обнуления? Ну вот в рамках проекта "Принцесса" и врубят...

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».