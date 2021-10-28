Белорусские врачи: Ждем рост числа смертей к 7 ноября 28.10.2021, 20:16

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Самое время остаться 1 ноября дома.

Режим Таракана в очередной раз доказал свою «самобытность» — в разгар эпидемии он отменил масочный режим, после чего в стране волшебным образом резко «снизилось» число заболевших ковидом. «Доктор Питер» разбирался, как так получилось.

В Беларуси отменили обязательный масочный режим спустя неделю после того, как сумасшедший Лукашенко раскритиковал министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и руководство МВД.

Через пару дней, 21 октября, Лукашенко заявил на встрече с медиками в Минской клинической больнице, что COVID-19 может быть лекарством от онкологии.

На следующий день, 22 октября, Минздрав Республики Беларусь отменил обязательный масочный режим, который был введен 9 октября.

Благодаря отмене масочного режима резко снизилась заболеваемость, — иронизируют белорусские врачи. В сутки регистрируют теперь «всего» 1995 новых случаев, а не больше 2000, как было последнее время.

«На этом фоне вам для анализа всего лишь одна цифра. В один из минских моргов только за один выходной день поступило 95 трупов с подтвержденным ковидом, — сообщает белорусский телеграм-канал „Белые халаты“. — На всякий случай уточним, что моргов в Минске — 10 штук».

Под палаты приспособили столовые

«Минздрав пляшет под дудку главного «вирусолога», — говорят врачи. Но свою оценку ситуации решаются высказать немногие. Реакцию медицинского сообщества решились публично озвучить только два человека.

К белорусам с открытым письмом обратился бывший главный государственный санитарный врач города Минска Иван Войтович. «Нашей стране срочно нужен локдаун», — считает он.

«Меня, как и большинство людей, беспокоит и лично коснулась ситуация с COVID-19 в нашей стране. Все чаще я слышу от друзей и знакомых о смерти близких. Прежде так не было, — пишет Войтович. — Я бы хотел ошибаться, но та информация, которая поступает от наших медиков, расходится с официальными цифрами о заболеваемости и смертности от этой инфекции. Известно, что на отдельных участках наблюдается двукратный рост смертности, по сравнению с пиком предыдущей волны».

По словам Ивана Войтовича, в поликлиниках и приемных покоях огромные очереди, мест в больницах не хватает.

«Под палаты в больницах приспосабливают столовые и другие помещения. Есть сигналы из разных регионов о нехватке медицинского кислорода, лекарств. Медики работают на пределе возможностей. Есть дефицит квалифицированных специалистов из-за увольнений и оттока кадров за границу, — говорит Иван Войтович. — Высказывания псевдоспециалистов и некоторые принимаемые на государственном уровне решения очевидно усугубляют и без того крайне неблагополучную ситуацию. Рассчитывать пока на адекватные меры со стороны государства, похоже, не приходится».

Минский профессор Светлана Сорокина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой «выполнить прокурорскую проверку и дать правовую оценку действиям Министерства здравоохранения по отмене масочного режима в местах общественного пользования и на транспорте, в том числе городском, в стране в период резкого роста заболеваемости COVID-19».

По словам профессора Сорокиной, в стране перепрофилированы 2/3 коек в стране и 50% — в Минске, учреждения здравоохранения работают на пределе возможностей, смертность от COVID-19 — на максимальном за последние полтора года уровне.

«По ощущениям — болеют очень много, — рассказала «Доктору Питеру» Светлана Сорокина. — Знакомых много, врачей. Умирают. Только что сообщили о смерти сына старшей медсестры, молодой человек, 33 года, умер за 3 дня. Реальных сведений наша статистика не давала и не дает. Люди, процентов 70, маски все же носят. Но сняли и звуковые объявления, и даже листовки в транспорте. Ждем к 7 ноября рост заболеваемости и смертности».

По словам белорусских медиков, за последний год из страны уехало большое количество их коллег. Едут в основном в Украину, Польшу, Чехию и Германию.

На 27 октября в общереспубликанском банке вакансий было 4457 вакансии для врачей, 2824 — для медсестер, 1051 — для фельдшеров и 1763 — для санитаров. Это значит, что белорусской системе здравоохранения не хватает минимум 10 тысяч медработников, не считая лаборантов, фармацевтов, медицинских регистраторов и прочих.

«Держат в больнице двое суток!»

- Есть еще нюанс. Выписанные больные, — рассказывает профессор Светлана Сорокина. — В субботу, по данным Минздрава, было выписано 2354 человека. Это выходной день, когда, как правило, выписка минимальна, особенно амбулаторных больных. На этом фоне очень интересно резкое уменьшение числа выписанных в понедельник, когда, как правило, как и в пятницу, идет максимальная выписка. В понедельник выписали 1748 человек. Намного меньше, чем в воскресенье, когда поликлиники закрыты. Абсурд налицо.

Версии могут быть разными. Мне кажется, пытаясь поддерживать общее число болеющих на относительно реальном уровне (разница заболевших и выписанных должна хотя бы примерно соответствовать числу развернутых ковидных коек), пытаясь показать снижение численности заболевших, вынуждены уменьшать в отчете и число выписанных больных.

Пациенты рассказывают, что их теперь выписывают из больницы через два-три после госпитализации, чтобы не портить феноменальную коронавирусную статистику. Местные аналитики, сопоставив официальные цифры и заявление министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, выяснили рассказал, что в больницах находится на 7 тысяч человек больше, чем всех заболевших COVID-19 в стране. Так, на 16 октября 2021 года по всей Беларуси больных COVID-19 было 22 565 человек, а в больнице — 29,5 тысячи.

Запретили даже волонтеров

Вероятность заражения сейчас в стране огромна, говорят белорусские врачи: «Никакой дистанционки, никакой изоляции даже больных, про контакты первого уровня все просто забыли. Ситуация несравнимо хуже, чем была во время первой волны, когда дети сидели дома, а люди боялись и не таскались по торговым центрам, и была возможность изоляции для контактов. Вероятность того, что вовремя будет оказана медицинская помощь постоянно снижается. Система здравоохранения захлебывается».

«Я уехала из Минска полгода назад, — говорит врач-терапевт Оксана Д. — Душа болит за коллег, потому что они находятся под сильнейшим прессингом. Если еще год назад нам помогали общественные организации — привозили обеды, СИЗы, развозили медиков по домам после смены в красной зоне, то сейчас нет даже этой помощи. Волонтерское движение теперь считается экстремистским».

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