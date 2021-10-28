В Таиланде 80 тысяч водителей грузовиков проведут забастовку 28.10.2021, 20:38

Забастовка начнется 1 ноября.

Около 80 тыс. водителей грузовых автомобилей в Таиланде планируют 1 ноября начать забастовку, чтобы привлечь внимание правительства к высоким ценам на дизельное топливо. Таким образом они рассчитывают удовлетворить требование Федерации наземного транспорта Таиланда (LTFT) об ограничении роста стоимости для всех типов дизтоплива. По мнению объединения, в течение года она не должна превышать 25 батов (75 центов) за литр, передает ТАСС.

Федерация уже уведомила Национальный совет грузоотправителей Таиланда, Таиландскую торговую палату и Совет по туризму королевства о своих планах остановить на семь дней движение 20% входящих в объединение транспортных средств, сообщил в четверг телеканал «Тай пи-би-эс». Кампания, которая способна привести к многомиллиардным убыткам, может быть продлена до 15 дней или месяца, если правительство продолжит игнорировать требование, подчеркнули в LTFT. В объединении отметили, что власти предпочитают ограничить цены на дизельное топливо на уровне 30 батов (90 центов) за литр и продвигать биодизель в качестве более дешевой альтернативы.

В LTFT сообщили, что ряд водителей туристических автобусов также решили присоединиться к кампании, поскольку они не получали помощи от правительства во время пандемии COVID-19, оказавшей разрушительное воздействие на их бизнес из-за отсутствия туристов. Примечательно, что с 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники из 45 стран и одной территории смогут прибывать в Таиланд без прохождения карантина. Также расширяется до 17 туристических направлений список доступных для прибытия и посещения территорий королевства. Среди них Бангкок, Паттайя и Хуахин.

По мнению эксперта Таиландского научно-исследовательского института развития Нонарита Бисонябута, власти не должны вмешиваться в механизм ценообразования для топлива, но разработать средства оказания помощи людям, на которых повлияет забастовка. Согласно информации исследовательского центра Kasikorn ("Касикорн"), в этом году средняя цена дизельного топлива составляет около 26 батов (78 центов) за литр, что на 15% больше, чем годом ранее. Это привело к дополнительным производственным и транспортным расходам для бизнес-сектора в размере 76 млрд батов (2,28 млрд долларов).

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