Жириновский: Россия должна остановить колхозника Лукашенко
- 28.10.2021, 20:40
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Лидер ЛДПР призвал к жестким мерам в отношении диктатора.
Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы поставляем на белорусские НПЗ, а они гонят им. Лукашенко говорят: останови поставку горючего для украинских танков. Нет, как же так? Колхозник! Как был директор совхоза, так и есть. Нужны более жесткие меры», – сказал Жириновский.
«Ситуация может ухудшаться и дальше, но я надеюсь, что мы сумеем их остановить», – добавил Жириновский.