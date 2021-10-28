Жириновский: Россия должна остановить колхозника Лукашенко 28.10.2021, 20:40

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Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР призвал к жестким мерам в отношении диктатора.

Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поставляем на белорусские НПЗ, а они гонят им. Лукашенко говорят: останови поставку горючего для украинских танков. Нет, как же так? Колхозник! Как был директор совхоза, так и есть. Нужны более жесткие меры», – сказал Жириновский.

«Ситуация может ухудшаться и дальше, но я надеюсь, что мы сумеем их остановить», – добавил Жириновский.

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