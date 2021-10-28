Чемпионом Беларуси по футболу стал самый протестный клуб 28.10.2021, 21:06

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Солигорский «Шахтер» – не только чемпион, но и клуб, в котором осудили насилие и выступили против режима.

«Шахтер» обыграл «Гомель» и досрочно («горнякам» еще предстоит провести четыре игры) гарантировал себе второй чемпионский титул подряд. О спортивной составляющей триумфа вы и так все знаете, поэтому «Трибуна» вспоминает, как жизнь солигорского клуба пересекалась с событиями, развернувшимся в стране после выборов-2020.

Не подписали провластное письмо

Провластное письмо появилось в ноябре 2020-го и спустя пять месяцев под ним было считанное количество автографов от представителей ЧБ. Такая ситуация не устраивала Минспорта – чиновники не одобряли клубам план развития, без которого спонсоры не могут переводить им деньги в зачет налогов (а по-другому поддерживать футбол предприятия желанием не горят). В итоге под давлением подписанты появились в большей части клубов ЧБ – отличились БАТЭ, минское и брестское «Динамо» (хотя представители города над Бугом долго упирались), «Слуцк», «Витебск», «Энергетик-БГУ» (тоже очень нехотя), «Минск», «Ислочь», «Неман» и «Спутник» (который вскоре после этого все равно снялся с турнира из-за финансового краха).

У тех команд, которые провластное письмо все же не подписали, на это, видимо, имелись две основные причины: результаты (похоже, что на безнадежную «Сморгонь» просто махнули рукой, а от «Гомеля» отстали из-за неожиданно мощного сезона) или могущественные патроны, и так уже доказавшие верность действующему строю (собрание учредителей «Торпедо-БелАЗ» возглавляет министр промышленности Петр Пархомчик, глава попечительского совета «Славии» Виталий Павлов – гендир «Мозырского НПЗ», а владелец «Руха» Александр Зайцев даже под санкции попал как «кошелек Лукашенко»).

«Шахтер» можно отнести ко второй группе. Председатель правления клуба и генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый также прочно связан с семьей Лукашенко. Инсайдерский телеграм-канал «Ник и Майк» утверждает, что босс «горняков» – кум Виктора Лукашенко: якобы они сдружились во время обучения, и позже Головатый получил приглашение стать крестным одной из дочерей старшего сына экс-президента НОК. Менеджер последовательно поддерживает и Лукашенко-отца – он был его доверенным лицом на президентских выборах в 2015-м и 2020-м. Кроме того, Головатый с 2019-го является членом Совета Республики – верхней палаты белорусского «парламента», ныне возглавляемой Натальей Качановой.

14 августа 2020-го Головатый в разговоре с коллективом «Беларуськалия» признал, что «в Солигорске последние несколько дней происходило необоснованное насилие со стороны силовых структур», но с вопроса про честность выборов попытался съехать, за что был освистан собравшимися. На площади Головатый выглядел неубедительно, зато оказался очень хорош в кабинетной борьбе – всячески давил на бастующих шахтеров. Одним из тех, кто рассказал об этом, стал Юрий Корзун – шахтер, в сентябре 2020-го приковавший себя наручниками прямо в забое: «На нашем предприятии происходит беспрецедентное давление на коллектив со стороны генерального директора Ивана Головатого. Коллектив своей забастовкой способствовал прекращению насилия, пыток и избиения мирных жителей Беларуси. Сейчас он заставляет бастующих писать объяснительные, хочет повесить на них убытки, которые предприятие якобы понесло за эти несколько дней».

Также именно после иска шефа «горняков» Верховный суд признал стачку на предприятии незаконной. Из-за давления на шахтеров Головатый оказался в «черном списке» ЕС, а «Беларуськалий» попал под санкции США. По той же причине Европейский союз ввел ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси.

Неугодным шахтерам не выделили билеты на Суперкубок

Давление на калийщиков, ушедших в стачку, оказывалось (и продолжает оказываться) разными способами. Противостояние добралось и непосредственно до футбола. На «Беларуськалии» функционируют два профсоюза. Один – «правильный», государственный, под названием «Белхимпрофсоюз» (БХП). Второй – Независимый профсоюз горняков (НПГ), куда входят и члены стачкома. В прежние футбольные сезоны члены обеих организаций без проблем попадали на матчи «Шахтера» за счет предприятия – оно закупало билеты, передавало их профсоюзам, а там уже шло распределение среди желающих. Но перед мартовским матчем за Суперкубок-2021 между «Шахтером» и БАТЭ привычный порядок был нарушен. Билеты получил только государственный профсоюз, а независимому вообще ничего не досталось. При этом глава НПГ Юрий Захаров признавал, что его организация и не просила у предприятия бесплатного прохода на футбол, но отмечал, что в прошлые годы билеты передавались «Беларуськалием» без каких-либо заявок.

Стачком возмутился покупкой африканского вингера за 300 тысяч евро

Перед сезоном «горняки» провел серьезную трансферную кампанию: свободными агентами на огромные контракты пришли Игорь Стасевич и Егор Филипенко, за 700 тысяч евро из македонского «Шкупи» был куплен гамбиец Дембо Дарбо, 18 голами установивший рекорд результативности для игроков «Шахтера» в высшей лиге. Перебрался в Солигорск и ряд футболистов попроще. Самым дорогим из них оказался нигериец Эзе Океухи из клуба «Чукарички», за полсезона в чемпионате Сербии забивший 5 голов. За вингера, которому летом исполнилось 28 лет, «Шахтер» отвалил 300 тысяч евро. Такая трата возмутила стачком «Беларуськалия».

«Своими кровью и пóтом трудящиеся ОАО «Беларуськалий» оплачивают такие «покупки». Задайте себе вопросы: «Неужели на предприятии все настолько хорошо, что можно позволить себе подобные траты? Решены вопросы с вентиляцией в шахтах, с запчастями, с ОТ и ПБ? Неужели нельзя потратить эти деньги с толком для рабочих?» Конечно, можно! И мы уверены, что каждый из читающих с ходу найдет десятки вариантов, как сделать это с умом. «Но зачем? Ведь рабочие все оплатят и так. Они довольны той костью, в виде «лукавого» повышения зарплаты, которую мы им бросили!», – вот что скажут холуи из администрации. Будут ли они правы? Время покажет. Терпения у рабочих много. Но оно не безгранично», – с таким заявлением выступили бастующие.

Океухи в «Шахтере» в итоге оказался игроком обоймы. Нигериец на данный момент отыграл в чемпионате 18 матчей из 26, но в 10 из них провел на поле не более получаса. Результативных баллов у вингера набралось пять – два мяча и три ассиста. Особенно ему удались обе встречи против «Немана»: в первом Эзе принес волевую победу 2:1, отличившись самостоятельно и заработав пенальти, который реализовал Юрий Кендыш, а во втором вышел на замену и забил единственный гол в матче.

Лукашенко хотел выдать женам футболистам метлы и отправить на «Беларуськалий»

На следующий день после того, как хоккейная сборная в олимпийской квалификации проиграла выступающим в Д3 полякам, Александр Лукашенко приезжал с визитом на «Беларуськалий». Там он возмущался результату и поручал Головатому снизить финансирование спортсменам – в том числе и футболистам.

«Я попросил, чтобы он [гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый] особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу – проиграли. Такого позора…Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков – они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», – сказал Лукашенко.

Прошелся он тогда не только по футболистам и хоккеистам, но и по их супругам: «У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы... В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда. На «Белкалий», метлу им».

В видео против насилия поучаствовали шестеро футболистов «Шахтера» (но пять из них – с опозданием)

После выборов и развернутого следом террора в отношении мирных протестующих большинство белорусских футболистов отмалчивалось. Но спустя месяц они все же выступили с коллективным заявлением. 93 игрока высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных записали видео, в котором выразили соболезнования родным убитых, поддержали тех, кто был избит и искалечен, и призвали остановить насилие и пытки.

Изначально в видео поучаствовал лишь один футболист «Шахтера» – защитник Александр Сачивко. И он свое отношение к происходящему в стране тогда высказал не впервые. Спустя несколько дней после выборов опытный деф в сторис своего инстаграма поддержал мирный протест. «Мы не народец! Мы Великий народ! Жыве Беларусь!» – написал тогда Сачивко.

А на следующий день после публикации основной части видео, появился еще один небольшой его кусок, в котором против насилия высказываются пять футболистов «Шахтера» – Александр Гутор, Руслан Хадаркевич, Никита Корзун, Роман Бегунов и Юрий Кендыш. Почему они присоединились к заявлению с небольшим опозданием – неизвестно.

Кендыш посвящал гол задержанному директору PandaDoc

Капитан «Шахтера» Кендыш еще за несколько дней до выборов хвалил болельщиков в Солигорске за заряд на матче с брестским «Динамо», который режим не приемлет. «Жыве Беларусь» с трибун? Супер! В прошлый раз было скомкано, а теперь мощненько! Зашло», – говорил футболист в видео «ЧестнОКа».

Накануне публикации видео против насилия он сделал еще один достойный жест. Тогда Кендыш отличился в матче с «Витебском» и свой гол посвятил директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Основатель этой компании – наш соотечественник Микита Микадо, сейчас живущий в Калифорнии – запустил программу помощи белорусским силовикам, которые хотели покинуть систему. Инициатива имела отклик в органах – в ответ 2 сентября в минский офис PandaDoc пришли с обысками, а четверых сотрудников (в том числе Рабцевича) задержали как подозреваемых по уголовному делу.

«Обычно все голы посвящаю своей жене, но сегодняшний гол и победы хотелось бы посвятить нашему семейному другу, Диме Рабцевичу, который в настоящее время ждет решение суда по непонятному делу. Он является финансовым директором в PandaDoc. Незнание закона не освобождает от ответственности у нас в стране, в принципе, и везде, но я считаю, что этот человек ни в чем не виноват. И этой победой, и этим голом хотелось бы его поддержать», – заявил тогда Кендыш.

Микадо после таких репрессий свернул инициативу, а Рабцевич вышел на свободу 11 октября прошлого года – после визита Лукашенко в СИЗО КГБ к Бабарико, Тихановскому и другим политзаключенным (айтишник там тоже присутствовал). После освобождения в эфире финдир PandaDoc заявил, что намерен дальше «работать и развиваться». Через пару дней после этого мера пресечения на подписку о невыезде была изменена еще двум фигурантам дела– главбуху Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу. Последним в августе 2021-го вышел менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Через пару дней после этого стало известно о закрытии уголовного дела (Генпрокуратура сообщила, что его фигуранты суммарно «компенсировали ущерб» в размере 77 тысяч рублей).

Кендыш же спорил с сектором в Люксембурге из-за денег

На ответном гостевом матче «Шахтера» в квалификации Лиги конференций против люксембургской «Фолы» был целый сектор беларусов с БЧБ-флагами. «Горнякам» это не помогло – соперники, в первом матче победившие 2:1, взяли верх и дома (1:0). К тому же после вылета у Кендыша возник спор с белорусскими болельщиками.

«Когда Стасевич был недалеко от нас, парень показал ему знак «виктория». И он ему ответил такими же двумя пальцами. После этого один из парней крикнул: «Пока вам платят, белорусов пытают». Это услышал Кендыш. Он показал что-то вроде жеста «замолчите». [После матча к сектору] подошел только Кендыш. Он сразу спросил, про какие деньги мы говорим. Оказалось, его задели слова про то, что им много платят, а они даже «Фолу» обыграть не могут. Кендыш стал спрашивать, зачем мы считаем его деньги, ведь наши он не считает. После этого мои глаза застлала пелена. Я начала кричать, что как минимум за налоги с ваших денег обеспечивается весь террор в стране. Кендыш начал странно оправдываться, что налоги он не платит, и спрашивать, что я тут вообще делаю. Сказал, мол, езжайте обратно в Беларусь. Закончилось все тем, что к Кендышу подошел Корзун и оттянул того в раздевалку, показав нам маленькую «викторию», – рассказала одна из белорусок на том матче.

По мотивам инцидента Zerkalo.io связалось с Кендышем и тот заявил, что ни с кем не ссорился, а информацию о произошедшем на стадионе можно узнать у пресс-секретаря «Шахтера» Виктор Володько, который в свою очередь ответил, что во время матча он не заметил никаких конфликтов. «Да и раз Юрий сказал, что все нормально, значит, так и есть. После неудачных матчей какие-то разговоры с болельщиками бывают. Юрий сказал, что пообщались и разошлись нормально».

Перешедшие в «Шахтер» экс-сенаторы БАТЭ не отличаются идеологической выверенностью

Егор Филипенко и Игорь Стасевич еще до того, как перебрались из Борисова в Солигорск, показывали, что сопереживают протестующим белорусам. Защитник поучаствовал в видеообращении против насилия («Хотим выразить слова поддержки тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен» – его слова оттуда). А после ноябрьского матча против «Шахтера» в Солигорске тоже оценил мощные заряд с трибун. «Слышал ли «Жыве Беларусь»? Конечно. Как это может не понравиться?», – рассказал Филипенко в видео «ЧестнОКа» с того матча.

Стасевич же о ситуации в стране никак не высказывался, но при этом совершил один весьма красноречивый поступок – в ноябре 2020-го выставил на благотворительный аукцион футболку сборной со своим автографом. Лот ушел за 2750 долларов – все эти средства поступили в Фонд спортивной солидарности и пошли на помощь репрессированным атлетам.

Но в Солигорске экс-лидеры БАТЭ себе таких вольностей уже не позволяли.

Гуренко не дали взять к себе в штаб тренера с подписью за честные выборы

Хоть футболисты «Шахтера», похоже, и не столкнулись с давлением из-за провластного письма, но все же у демократической резервации в Солигорске нашлись свои пределы. Когда Сергей Гуренко попытался включить в свой штаб подписавшегося за честные выборы тренера вратарей Дениса Паречина, с которым работал в минском «Динамо», то наткнулся отпор. Специалисту было отказано в приеме на работу из-за политической позиции. Причем сам Паречин считает, что руководство «Шахтера» отказало ему не по своей инициативе.

«Мне позвонил Сергей Гуренко, сказал, что принимает солигорскую команду. Спросил, согласен ли я войти в тренерский штаб. Конечно, я согласился. Через несколько дней приехал в Венгрию, где как раз находился «Шахтер», готовился к очередному матчу в еврокубках. Но я задержался там недолго: утром провел тренировку, вечером получил билеты на самолет домой и на следующее утро улетел.

Знало ли руководство «Шахтера» о моей гражданской позиции? Думаю, когда Витальич шел к начальству, он по каждому члену своего тренерского штаба докладывал информацию, каждый человек обсуждался. Думаю, со стороны руководства клуба на мое приглашение был дан зеленый свет, но кто-то свыше кислород перекрыл. Как мне потом рассказали, да, главе «Баларуськалия» Ивану Головатому звонил министр спорта. Но я не знаю, кто вообще был изначально инициатором – или министр, или руководство АБФФ», – рассказывал Паречин.

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