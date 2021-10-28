Сильное выступление Валерия Цепкало 4 28.10.2021, 21:25

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Экс-кандидат в президенты Беларуси поддержал призыв рабочих выйти на забастовку.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало поддержал призыв рабочих выйти на забастовку и объяснил, почему все мы должны остаться дома 1 ноября.

– Как вы знаете, Белорусское объединение рабочих объявило о забастовке с 1 ноября. В связи с этим решением хочу выступить в поддержку тех, кто способствовал этому серьезному шагу, а также, безусловно, тех, кто планирует поддержать забастовку и остаться дома <...>, – обратился Валерий Цепкало.

– Мы вывернули наизнанку его (Лукашенко - прим.) подлую сущность, его натуру. И вот она предстала перед нами: испуганная, потная, трясущаяся от страха. Особенно когда рабочие МЗКТ сказали ему: «Уходи!» <...> Это упырь, подброшенный нашей стране в качестве испытаний. Пора всем нам, всем без исключения, сказать: «Хватит!» Рабочим, у которых он забирает деньги, оставляя лишь жалкие крохи. Врачам, которых он бросил на произвол судьбы в период пандемии. Силовикам, мундир которых он опозорил руками садистов в ваших рядах. Учителям, которых он использовал в фальсификациях для незаконной узурпации власти. Сотрудникам МЧС, которых он унижал, заставляя заниматься носками на балконах. И ветеранов, чьи ордена и медали он оскорбил. Мы все должны прекратить это!

Мы в любом случае победим. У этой истории нет другого варианта, у нее не может быть другого конца, – сказал Валерий Цепкало.

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