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Facebook поменяет название на Meta

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  • 28.10.2021, 21:36
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Facebook поменяет название на Meta

Компания объявила, что намерена создать «метавселенную».

Facebook поменяет название на Meta, это решение озвучено на презентации ребрендинга компании, сообщил Марк Цукерберг. Таким образом соцсеть намерена продемонстрировать, что компания — давно не только одна соцсеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов, передает РБК.

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут «телепортировать» пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры. Но для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.

В середине октябре The Verge со ссылкой на свои источники писал, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на «метавселенную». Ранее в интервью этому изданию Марк Цукерберг говорил, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания престанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с метавселенной.

В этом же интервью Цукерберг рассказывал, что вынашивал подобную идею со школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить — «ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями». Сокращение дистанции, по его мнению, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять самые разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.

До сих пор основную долю выручки Facebook Inc. получала от рекламы — по итогам третьего квартала на рекламы приходилось 97,5% или $28,3 млрд из $29 млрд. Однако в последнем финансовом отчете компания объявила, что с четвертого квартала начнет отдельно публиковать результаты по лабораториям виртуальной и дополненной реальности (Facebook Reality Labs, или FRL). В нем также отмечалось, что операционная прибыль по итогам 2021 года упадет на $10 млрд из-за инвестиций в создание метавселенной. В 2020 году этот операционная прибыль равнялась $33,67 млрд. Ранее Facebook объявил, что инвестирует $50 млн только в исследования и программы, связанные с метавселенной, чтобы гарантировать ответственную разработку этих продуктов.

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