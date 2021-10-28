Facebook поменяет название на Meta 4 28.10.2021, 21:36

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Компания объявила, что намерена создать «метавселенную».

Facebook поменяет название на Meta, это решение озвучено на презентации ребрендинга компании, сообщил Марк Цукерберг. Таким образом соцсеть намерена продемонстрировать, что компания — давно не только одна соцсеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов, передает РБК.

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут «телепортировать» пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры. Но для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.

В середине октябре The Verge со ссылкой на свои источники писал, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на «метавселенную». Ранее в интервью этому изданию Марк Цукерберг говорил, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания престанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с метавселенной.

В этом же интервью Цукерберг рассказывал, что вынашивал подобную идею со школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить — «ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями». Сокращение дистанции, по его мнению, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять самые разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.

До сих пор основную долю выручки Facebook Inc. получала от рекламы — по итогам третьего квартала на рекламы приходилось 97,5% или $28,3 млрд из $29 млрд. Однако в последнем финансовом отчете компания объявила, что с четвертого квартала начнет отдельно публиковать результаты по лабораториям виртуальной и дополненной реальности (Facebook Reality Labs, или FRL). В нем также отмечалось, что операционная прибыль по итогам 2021 года упадет на $10 млрд из-за инвестиций в создание метавселенной. В 2020 году этот операционная прибыль равнялась $33,67 млрд. Ранее Facebook объявил, что инвестирует $50 млн только в исследования и программы, связанные с метавселенной, чтобы гарантировать ответственную разработку этих продуктов.

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