Концерт Лободы в Минске перенесен
- 28.10.2021, 22:08
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Он должен был состояться 6 ноября.
Концерт певицы Светланы Лободы, запланированный на 6 ноября в «Минск-Арене», перенесен, новая дата пока не озвучивается.
Светлана Лобода должна была представить в Минске программу «BOOM-BOOM!». Причины переноса мероприятия не озвучиваются, вероятнее всего это коронавирус.
На официальном сайте исполнительницы концерта в расписании уже нет, сервисы по продаже билетов пишут, что мероприятие «приостановлено».