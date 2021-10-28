Концерт Лободы в Минске перенесен 28.10.2021, 22:08

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Светлана Лобода

Он должен был состояться 6 ноября.

Концерт певицы Светланы Лободы, запланированный на 6 ноября в «Минск-Арене», перенесен, новая дата пока не озвучивается.

Светлана Лобода должна была представить в Минске программу «BOOM-BOOM!». Причины переноса мероприятия не озвучиваются, вероятнее всего это коронавирус.

На официальном сайте исполнительницы концерта в расписании уже нет, сервисы по продаже билетов пишут, что мероприятие «приостановлено».

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