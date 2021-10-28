В Польше в конце года вступит в действие первый водородный хаб 28.10.2021, 22:15

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Orlen Południe начнет производство экологического пропиленгликоля на крупнейшей установке такого типа в Европе.

В ноябре компания Orlen Południe из группы PKN Orlen начнет производство экологического пропиленгликоля на крупнейшей установке такого типа в Европе, передает «Радио Польша».

Ян Шевчак, член правления компании, сообщил, что в конце года компания хочет ввести в эксплуатацию первый водородный хаб в Польше: «Этот хаб будет предлагать водород самого высокого качества. Его производственная мощность составит более 350 тонн чистого водорода. Мы понимаем, насколько важны эти современные источники энергии, как много внимания мир уделяет проблемам водорода».

«Зеленый свет» получило и строительство установки глубокой переработки нефти в филиале компании PKN Orlen в литовском городе Мажейкяй ORLEN Lietuva. Общая стоимость этого проекта оценивается примерно в 641 миллион евро.

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