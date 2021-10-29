Артемий Троицкий: Виктор Цой поддержал бы белорусский протест 1 29.10.2021, 7:40

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Артемий Троицкий

Фото: onliner.by

Музыкальный критик хорошо знает легенд советского и российского рока.

Музыкальный критик Артемий Троицкий дал интервью Сергею Будкину, в котором рассказал о своей теперешней жизни и отношении к Беларуси.

Известный музыкальный критик теперь живет с семьей в Эстонии, а не в России. Они приняли решение с супругой о переезде после аннексии Крыма в 2014 году, думая о будущем своих детей и не желая допустить влияния на них пропаганды.

Кстати, жена Троицкого – белоруска и гражданка РБ. В недавнем прошлом они регулярно наведывались в Минск к теще. Но после августа 2020 года приезжать в страну не рискуют.

Дело в том, что Троицкий открыто поддержал протест белорусского общества против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны власти, а также публично негативно отзывался об Александре Лукашенко.

На вопрос, как бы к событиям в Беларуси отнесся лидера группы «Кино» Виктор Цой, музыкальный критик, хорошо знавший легенд советского и российского рока, без сомнения ответил, что тот поддержал бы белорусский народ.

Напомним, что песня «Перемен!» стала неофициальным гимном протестов в Беларуси.

А два диджея, включившие ее на организованном властями мероприятии, были приговорены к административному аресту, а затем опасаясь уголовного преследования покинули страну.

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