В КНДР начали массово разводить черных лебедей для употребления в пищу 9 29.10.2021, 7:42

2,466

Власти страны выпустили пропагандистские ролики на эту тему.

Власти Северной Кореи начали массово разводить черных лебедей для употребления в пищу.

Об этом сообщает Daily Mail.

В пропагандистских роликах отмечается, что «мясо птицы имеет восхитительный вкус, а промышленное разведение положительно скажется на уровне жизни граждан».

В данный момент черных лебедей массово разводят на одной из ферм на востоке КНДР. Власти считают, что мясо птиц это «исключительно здоровая пища».

Журналисты сообщают, что в данный момент неизвестно, будут ли еще строить предприятия для разведения черных лебедей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».