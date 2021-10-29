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В КНДР начали массово разводить черных лебедей для употребления в пищу

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  • 29.10.2021, 7:42
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В КНДР начали массово разводить черных лебедей для употребления в пищу

Власти страны выпустили пропагандистские ролики на эту тему.

Власти Северной Кореи начали массово разводить черных лебедей для употребления в пищу.

Об этом сообщает Daily Mail.

В пропагандистских роликах отмечается, что «мясо птицы имеет восхитительный вкус, а промышленное разведение положительно скажется на уровне жизни граждан».

В данный момент черных лебедей массово разводят на одной из ферм на востоке КНДР. Власти считают, что мясо птиц это «исключительно здоровая пища».

Журналисты сообщают, что в данный момент неизвестно, будут ли еще строить предприятия для разведения черных лебедей.

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