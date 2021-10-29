Мнение: Россия ставит Лукашенко «на растяжку», укрепляя ультиматум 1 29.10.2021, 7:52

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фото: getty images

Через медийные рупоры Кремля начинают продвигать новую идею.

Россия продолжает ставить Лукашенко на растяжку, укрепляя ультиматум, пишет телеграм-канал CYNIC.

1) Россия угрожает поднятием цен на нефть. Официальная версия - это "повышенный риск из-за санкционных пакетов". Так, Россия признает, что Лукашенко - ненадежный экономический союзник, за работу с которым следуют "риски".

Но есть другая версия: цена на нефть, как и цена на газ, стали инструментом политического давления. На эфире "60 минут" сегодня было объявлено, что всем "русофобам" энергетику нужно продавать по спотовым или рыночным ценам.

2) Вторая зацепка касалась как раз "украинской сделки", в результате которой дешевую российскую нефть Лукашенко перепродает, тем самым усиливая "враждебную России армию Украины". Это безусловно важная формулировка, обозначающая, что Беларусь вновь начинает восприниматься в качестве "прокси" для "враждебных России" стран. Не важно, насколько мы с этим согласны, - важно, что так думает кремлевский консервативный пул, а это значит, что повышение цены на нефть - это результат не объявленных экономических рисков, а вопрос политического давления.

3) Жириновский заявил, что Россия должна остановить колхозника Лукашенко. И опять следует обращение к украинской тематике. Таким образом Кремль перед подписанием (скорее - неподписанием) "карт" давит на Лукашенко.

Через медийные рупоры начинают продавливать идею о "русофобе Лукашенко". Это, к слову, та логическая цепочка, которой внутренней публике можно будет объяснить смещение Лукашенко и его замену на человека из плана Б. Так что обведите себе сегодняшний день в кружочек - новый образ для Лукашенко начал создаваться публично. Лукашенко-русофоб и Лукашенко-предатель станут базовыми ассоциациями глубинного народа через месяц работы пропаганды. Конечно, систему можно свернуть при необходимости.

4) "Солярка для украинской армии из российской нефти" может обернуться ростом цен по газовому кейсу. Так сегодня Скабеева и сказала - русофоба нужно давить, чтобы тот вспомнил, кто его признал, а кто - нет.

Причем формулировки максимально прозрачные о признании, будто скоро за ними может последовать непризнание.

5) Лукашенко может сколько угодно рассказывать о "триумфальном шаге 4 ноября", но карты онлайн подписывать не очень удобно. А Лукашенко даже взамен ничего не получит - никто денег через онлайн-конференции не предлагает, поэтому после "провала" по "картам" нас ждет медленный медийный разворот в сторону плана Б, который продолжится до тех пор, пока Лука не продаст суверенитет за "собственную власть", но после продажи он для самой России будет токсичным и ненадежным партнером, поэтому его постараются до "путинского транзита" при любых условиях лояльности дворца спустить в утиль.

Человек со "Старой Площади" пишет: "Циник, не переживай. Ваше чудо долго не протянет. Если ляжет под Кремль, выбросят на помойку перед 2024. А он там еще ВНС какой-то хочет продвинуть, чтоб окончательно остаться. Ты ж не думаешь, что Путин оставит у трона человека, которого собственноручно спас от публичной казни, а сам уйдет?

Но "лечь" означает прогнуться, означает признаться, что "крепкие орешки" треснули. Это недопустимо. Чем ж потом перед Юрой "Glory Hole" хвастаться? Генпрокурор РФ не зря в красном галстуке на белой рубашке прилетел - это намек, что придется довольствоваться "петлей" либо "ростовской бульбой", если "карты" и "референдум" не будут проведены в срок.

6) "Минская Семибоярщина" выяснила, что Лукашенко в рамках проекта эскалации и провокации на украинской границы для тотального срыва референдума и введения окончательного военного положения хочет направить мигрантов в Россию.

Так что разворот к плану Б максимально вероятен.

Тик-так.

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