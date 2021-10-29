Сломать игру таракана 1 29.10.2021, 7:59

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У белорусов есть собственный план.

Телеграм-канал «Баста!» по пунктам рассказал белорусам, как готовиться к общенациональной забастовке, начинающейся с 1 ноября:

— Продолжаем подготовку к общенациональной забастовке!

Нет ничего страшнее для режима, чем наш отказ от каких-либо действий против него. Мы не будем играть в игру таракана. У нас собственный план!

Закупаемся продуктами! Полезный список можно посмотреть тут.

Выводим деньги из банков!

Не забываем про флэшмоб: Стачке_быть!

Не забываем про коронавирус! Носите маски, используйте антисептик.

Диаспоры! Дожимают хунту санкциями.

Поддерживаем друг друга!

Наша сила — солидарность!

Наше оружие — забастовка!

Готовимся!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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