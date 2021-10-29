Сломать игру таракана

Сломать игру таракана1
- 29.10.2021, 7:59
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У белорусов есть собственный план.
Телеграм-канал «Баста!» по пунктам рассказал белорусам, как готовиться к общенациональной забастовке, начинающейся с 1 ноября:
— Продолжаем подготовку к общенациональной забастовке!
Нет ничего страшнее для режима, чем наш отказ от каких-либо действий против него. Мы не будем играть в игру таракана. У нас собственный план!
Закупаемся продуктами! Полезный список можно посмотреть тут.
Выводим деньги из банков!
Не забываем про флэшмоб: Стачке_быть!
Не забываем про коронавирус! Носите маски, используйте антисептик.
Диаспоры! Дожимают хунту санкциями.
Поддерживаем друг друга!
Наша сила — солидарность!
Наше оружие — забастовка!
Готовимся!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.