Ученые разгадали тайну древней маски из Перу 29.10.2021, 8:07

фото: depositphoto

Созданный за 1000 лет до нашей эры артефакт принадлежит к сиканской культуре.

Недавно археологи исследовали найденную тридцать лет назад маску из Перу, которая принадлежала сиканской культуре. В элементах красной краски, которая присутствовала на маске были обнаружены частички крови человека и яичный белок.

Об этом сообщает phys.org (перевод — planetanovosti.com).

Тридцать лет назад была раскопана археологами гробница в которой присутствовал скелет мужчины из секанской культуры. На черепе была обнаружена золотая маска. Скелет, как и маска были полностью окрашены в красный цвет. В результате анализа частицы краски, изъятой из маски, древность которой составляет 1000 лет до нашей эры, был установлен интересный факт. В состав краски входила человеческая кровь и птичий белок. Наличие данных веществ на маске было определено спектроскопией и спектрометрией.

Выявленная частица человеческой крови состояла из шести человеческих белков, иммуноглобулина G и сывороточного альбумина. Другой вид присутствующего белка в краске, а именно овальбумин имел иное происхождение – птицы. Так как данный вид белка был сильно поврежден, правильно определить вид птицы, яйца которой использовались в окраске, установить, так и не удалось. Присутствует предположение, что это была мускусная утка.

Такое исследование доказывает, что умершему лидеру проводили ритуал возрождения. Кровь, которая присутствовала в краске, что покрывала полностью тело и маску, символизировала жизненную силу.

Фото: Rosemania

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