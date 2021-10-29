Бывшего президента Молдовы Додона лишили депутатского мандата 3 29.10.2021, 8:17

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Игорь Додон

Фото: EPA

Решение поддержали 70 депутатов, один выступил против.

В четверг, 28 октября, парламент Молдовы лишил депутатских полномочий бывшего президента Игоря Додона.

Об этом сообщает местное издание Point.md.

Решение поддержали 70 депутатов, один выступил против, пятеро воздержались от голосования.

Додон самостоятельно попросил лишить его депутатского мандата еще 18 октября. Тогда же он объявил о том, что уходит с поста главы «Партии социалистов» Республики Молдова (ПСРМ). Бывший президент заявил, что хочет быть «более эффективным на других должностях».

Игорь Додон был президентом Молдовы с 23 декабря 2016 года по 24 декабря 2020 года, проиграв выборы Майе Санду.

В конце апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента. Этому предшествовали политический кризис и решение Конституционного суда о роспуске парламента.

Парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. В ЦИК сообщили, что явка составила 48%, проголосовали около 1,47 миллиона избирателей. Более 205 тыс. людей пришли на участки за рубежом.

Победу на парламентских выборах в Молдове с рекордным результатом в истории страны получила партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду, которая сформировала монобольшинство в парламенте.

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