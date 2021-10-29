Белорусы массово отказываются работать за «миску супа» 3 29.10.2021, 8:25

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фото: onliner

В стране – исторический минимум занятых в экономике.

В Беларуси в последние 5 лет наблюдается перманентное сокращение количества пенсионеров, главная причина чего – увеличение возраста выхода не пенсию.

И «по идее», одновременно должно увеличиваться количество занятых в экономике. Чего, однако, не происходит. А даже наоборот – их тоже становится все меньше, пишет «Инфобанк».

Количество работающего населения в Беларуси сокращается уже много лет, и не только (а сейчас – и не столько) по причине плохой демографии или экономических неурядиц.

В 2021-м этот процесс даже ускорился: темпы падения количества занятых в экономике в этом году – самые высокие за последние 5 лет, выше, чем в «пандемийный»2020-й, и уже приближается к уровню кризисных 2015-16 гг.

Но ведь сейчас в Беларуси, наоборот – финансово-экономическое восстановление, подъем внешней торговли, реальный рост ВВП, стабильность белорусского рубля, и, главное – рост зарплат в долларовом эквиваленте до наибольших за 7 лет (в сентябре – $574).

Это ли не основание для улучшения ситуации с занятостью, снижения «гастарбайтерства» белорусов за границу в поисках лучшей доли, увеличения количества работников?

Тем не менее, динамика в сфере занятости в Беларуси – негативная, и даже с тенденцией к дальнейшему ухудшению.

За 9 месяцев 2021-го количество работающих в стране стало меньше на 46,5 тыс. чел. (на 1,1%).

Это – наибольшее сокращение за этот период года за последние 5 лет.

Результат – падение численности занятых в экономике людей до исторического минимума в сентябре 2021 года – 4 млн 263,3 тыс. чел.

За 10 лет (сентябрь 2021-го к сентябрю 2011-го) работающих в Беларуси стало меньше уже на 407 тыс. чел. (это – «минус целый областной центр работников»).

Сильное падение было в 2014-16 гг., что было обусловлено не столько демографическими изменениями, сколько тем финансово-экономическим кризисом, с девальвациями (падением зарплат в долларах) и падением ВВП: люди искали работу в других странах.

В 2017-19 гг. ситуация улучшилась: сокращение числа занятых стало уже более медленное.

Но в 2020 году вновь ускорение падения количества работающих в экономике Беларуси – вызванное ковид-пандемией и возникшим из-за нее мировым экономическим кризисом.

А с начала 2021-го сокращение пошло даже еще быстрее, и после небольшого «перерыва» летом – снова падение в сентябре: уже до нового исторического минимума.

Но поскольку экономических причин уехать из страны сейчас намного меньше, чем было в прошлый кризис – остаются только факторы:

текущей «политической» эмиграции – бегства от возможного преследования властей

эмиграции на негативных ожиданиях, на потерях надежд на быстрое кардинальное

улучшение ситуации в стране, особенно на фоне введенных санкций и сильнейшего внешнеполитического ухудшения, которое не скоро разрешится.

Но если первый фактор эмиграции – «политической» – временный: эти люди когда-нибудь обязательно вернуться, то второй фактор – на негативных ожиданиях – самый опасный для Беларуси будущего.

Уезжают ведь в таком случае самые молодые, активные и амбициозные люди, которые не верят, что смогут реализоваться в сегодняшней Беларуси.

А это лишает страну экономических пассионариев, которые могли бы быть «локомотивом» новой экономики. Они, скорей всего, так и останутся жить и работать в других странах.

Но одновременно в Беларуси идет и такой, взаимно исключающий процесс:

оставшимся в стране людям работоспособного возраста все труднее и труднее найти приемлемую по условиям работу:

соответствующую их специальности и квалификации

устраивающую по величине заработной платы и условиям труда

находящуюся в территориальной доступности

нанимателям – все труднее найти работников.

требуемой специальности и уровня квалификации

согласных работать в предложенных условиях за предложенную зарплату

не требующих дополнительных расходов (например, жилья).

Все чаще эти условия работников и нанимателей не совпадают, иногда и не пересекаются вовсе – не согласуются ни по одному из трех пунктов.

И белорусам все чаще приходится искать работу за рубежом, где из трех указанных выше условий, хотя бы отсутствует только одно – третье, а величина зарплаты этот недостаток с лихвой перекрывает. Особенно уехавшим на работу в европейские страны.

Понятно, что граница закрыта уже почти год, но люди находят способы выехать из страны.

Большинство же из огромного числа вакансий от государственной службы занятости – не могут быть источником доходов для достойного существования работника, а разве что для его физического выживания.

Получается, что одновременно: и «нет работы» и «нет людей».

Перспектив для перелома ситуации в сторону увеличения количества занятых в экономике Беларуси – пока не просматривается: сокращение продолжится, и даже может усилиться в случае, если введенные санкции начнут действовать вовсю, в полном объеме.

В этом случае ухудшающаяся экономическая ситуация так же будет негативно влиять на людей, которые живут и работают в Беларуси.

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