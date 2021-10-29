Почему в Беларуси невозможно найти китайскую вакцину 29.10.2021, 8:41

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Фото: Bloomberg

Прививку оставили для россиян?

Лукашенко заявил, что ни «Пфайзер», ни «Модерна», ни другие западные вакцины от коронавируса в нашу страну завозить не будут. У белорусов остались варианты привиться либо «Спутником V» или «Спутником лайт» либо китайской вакциной VeroCell. Последнюю найти достаточно трудно в течение последних пару недель.

«Наша Нива» разбиралась, в чем причины.

«Хотел привиться китайской вакциной VeroCell, но в моей минской 25-й поликлинике несколько недель назад ее не оказалось. Тогда мне говорили, что вакцина осталась только для тех, кому нужна вторая доза. Пришлось привиться российским «Спутником», — рассказал Павел из Минска. — У родственников из Орши похожая история.

Там они привились китайской вакциной, а когда пришли через несколько недель за второй дозой, им ответили, что вакцины нет, нужно ждать месяц, пока придет новая партия».

Аналогичную историю рассказал и читатель из Минска. По его словам, китайская вакцина осталась только в одной минской больнице.

«Предлагают прививаться «Спутником», — констатировал он.

С аналогичной ситуацией сталкиваются многие белорусы. Так, журналисты Onliner проехались по пунктам вакцинации в Минске и не нашли ни в одном китайской вакцины. В некоторых пунктах на дверях висят объявления «Китайской вакцины нет».

До этого про отсутствие китайской вакцины писал и портал dev.by. Программист с российским гражданством пытался получить прививку от коронавируса. По его словам, остался только «Спутник» за 140 рублей, а китайской VeroCell за 250 рублей нет.

Сколько доз китайской вакцины попало в Беларусь?

Прививать белорусов китайской вакциной VeroCell начали с марта текущего года. Как сообщало Министерство здравоохранения Беларуси, 15 марта в страну поступило 100 тысяч доз вакцины. Ей сначала прививали медиков.

18 мая Беларусь получила еще 300 тысяч доз вакцины бесплатно в рамках гуманитарной помощи. А уже 9 сентября — 1,5 миллиона доз, из которых 500 тысяч были бесплатными.

Официально: «Проблем с китайской вакциной нет, она направлена беременным»

Сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что сейчас в обороте в Беларуси находится 800 тысяч доз различных вакцин. Правда, сколько из них китайских, неизвестно.

«На этой неделе ожидается поступление еще одной партии (вероятно, речь о вакцине «Спутник V» — прим. «НН»), а на следующей — большой партии китайской вакцины, — отметил министр. — Что касается китайской вакцины, то она в большей степени направлена на вакцинацию беременных и кормящих матерей. Она есть и направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет».

Сколько доз вакцины прилетит в следующей партии, министр не уточнил.

Между тем, действительно, в инструкции к российской вакцине написано, что беременных женщин ей вакцинировать нельзя. Для иммунизации будущих мам рекомендована VeroCell.

Главврач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Наталья Мысливчик рассказала агентству «Минск-Новости», что в Минске VeroCell будут применять исключительно для вакцинации беременных.

«В столице этот препарат поступит в учреждения здравоохранения исключительно для вакцинации беременных, так как другие противокоронавирусные вакцины, разрешенные к применению в Беларуси, им не подходят», — отметила она».

Сколько в Беларуси беременных? По сведениям на 23 октября, в стране было привито 400 беременных. Это составило 2,5% от нужного количества, отмечал главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. То есть всего планируют привить 16 тысяч беременных. Так что с остальными дозами?

Оставляют прививку для россиян?

Между тем активно распространяются слухи, что часть китайской вакцины припрятали для россиян. Почему? Дело в том, что в России используется только два типа вакцин — «Спутник V» и EpiVacCorona.

Но для поездок в Китай нужна именно китайская вакцина VeroCell. При чем неважно, где она сделана. Представители посольства КНР в Москве подтвердили «Нашей Ниве» эту информацию.

«Визовый сервисный центр стран Азии сообщает: Китай действительно признал вакцинацию китайским препаратом в любой стране. Однако стороны обязаны представить официальный сертификат о вакцинации китайской вакциной. Если заинтересованное лицо привито в Республике Беларусь китайской вакциной, то оно должно обратиться в Министерство здравоохранения Беларуси за официальным свидетельством о вакцинации китайской вакциной.

Также необходимо нотариально заверить перевод на китайский язык в посольстве Китая в Беларуси для использования его в качестве официального свидетельства для оказания помощи в подаче заявления на визу», — говорится в ответе посольства.

Очевидно, что одним из простых выходов для россиян, собирающихся в Китай, — привиться в Беларуси и получить нужный сертификат. Тем более, как мы писали выше, стоимость прививки для иностранцев — 250 рублей. Официально информации о массовых турах вакцинации в Беларусь пока нет.

Между тем даже за прошлый пандемийный год россияне посетили Китай 306 тысяч раз. В 2019-м количество поездок достигало 2,6 миллиона.

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