Повышение ставок: украинский «Байрактар» наносит первый удар

26 октября Украина впервые применила против пророссийских сепаратистов в Донбассе турецкий боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Байрактар". Сначала украинские волонтеры, а затем и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовали кадры, на которых заснят момент удара с дрона по артиллерийской батарее. На видео видно, что снаряд повредил одну из трех артиллерийских установок, но ее расчет смог покинуть место удара без потерь.

В публикации Генштаба ВСУ также говорилось, что удар был нанесен в ответ на обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гранитное, в результате которого погиб один и были ранены двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

Представители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса заявили, что применение "Байрактаров" нарушает пункт минского меморандума "о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения". Украинские военные утверждают, что беспилотник не пересекал линию разграничения между позициями ВСУ и самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Украина подписала договор о покупке партии турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в начале 2019 года, а в октябре 2021-го договорилась с Турцией о строительстве нескольких учебно-испытательных центров по их обслуживанию.

Пользователям социальных сетей удалось установить место расположения гаубиц Д-30, по которым был нанесен удар, – южнее подконтрольного "ДНР" поселка Тельманово (в рамках кампании по "декоммунизации" в 2017 году переименован в Бойковское). До линии разграничения отсюда – около 13 километров, что примерно соответствует максимальной дальности использования управляемых боеприпасов "Байрактара" (14 км). В середине видеозаписи на экране появляется предупреждение о возможной потере цели – это может означать, что украинские военные действительно старались держать беспилотник в пределах контролируемой ими территории.

Комментаторы, особенно в украинском сегменте интернета, после публикации видео стали восторженно писать о "новых правилах игры", которые украинская армия установила в Донбассе первым боевым применением "Байрактара". Российская реакция была противоречивой: министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в самом факте применения беспилотника, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "поставки турецкого оружия в Донбасс для его использования вооруженными силами Украины могут привести к дестабилизации ситуации в регионе". Российские военные эксперты, в свою очередь, стараются снизить накал страстей и утверждают, что "Байрактарам" могут успешно противостоять современные ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Звездный час" турецких БПЛА, оснащенных современным американским оптическим оборудованием, пришелся на армяно-азербайджанскую войну 2020 года, когда "Байрактары" сыграли решающую роль в успехе вооруженных сил Азербайджана и возвращении под контроль Баку большей части Нагорного Карабаха. Страшные кадры уничтожения армянской техники и солдат с этих дронов облетели весь мир. Турция и ее союзники также успешно применяли и применяют эти БПЛА в Сирии и Ливии.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов старается сохранять объективность в оценке реальных последствий первого применения "Байрактара" в Донбассе. Он не склонен называть это "изменением правил игры" и считает, что реальную пользу турецкие БПЛА могут принести лишь в комплексе с другими видами вооружений и войск. В то же время, по словам Бутусова, украинские военные намеренно ограничились нанесением удара лишь по одной из трех гаубиц "войск ДНР" и постарались избежать при этом человеческих жертв. Несмотря на это, говорит Бутусов в интервью Радио Свобода, России и поддерживаемым ей силам сепаратистов придется считаться с тем, что "Байрактары" могут быть пущены в дело вновь – в то время как противопоставить им что-либо будет очень сложно.

– Что нам известно об этом ударе? При каких обстоятельствах он произошел?

– Нам известно, что вчера в результате обострения обстановки в районе населенного пункта Старомарьевка (соседнее село с Гранитным, находящееся в так называемой "серой зоне". – Прим. РС) российские войска (Россия с самого начала конфликта в Донбассе утверждает, что ее войск там нет. – Прим. РС) развернули батарею в составе не менее трех гаубиц Д-30 на удалении от линии фронта примерно в 12–13 километров. Эти гаубицы вели обстрел украинских позиций. В результате этого обстрела погиб один украинский военнослужащий 93-й бригады и двое были ранены. В ответ на эти действия России украинское командование впервые в истории войны [в Донбассе] направило в этот район для контрбатарейной борьбы и подавления этого огня ударный беспилотник "Байрактар". Судя по отметкам на экране, "Байрактар" пересек линию фронта и с большой дистанции нанес удар управляемой ракетой, поразив одну из гаубиц.

– Судя по видео, повреждения этой гаубице были нанесены не самые серьезные, а боевой расчет после удара просто убежал. Можно ли по опубликованным кадрам предположить, какой боеприпас был использован?

– Сложно сказать точно, но есть две версии. Первая: это был легкий боеприпас MAM-C весом 8 кг, который несет небольшой боезаряд. Либо это была тяжелая бомба MAM-L, которая была запущена с кумулятивной боеголовкой, поэтому осколков при разрыве она дает немного. Она предназначена для поражения бронетехники, а не открыто расположенной боевой силы. Для второго необходима осколочно-фугасная боевая часть. Кумулятивная дает направленный взрыв и минимальное количество осколков.

Авиабомбы MAM-L и MAM-C, производимые турецкой компанией Roketsan:

