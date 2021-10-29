«Жириновский начал жечь Лукашенко первым» 13 29.10.2021, 9:11

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Владимир Жириновский

Фото: ТАСС

Чем ближе начало ноября, тем становится интереснее.

Пристрелочные выстрелы в телеграм-каналах и на НТВ не возымели должного эффекта. Шизоидный бред на встрече с генпрокурором России Красновым тоже не помог. Лесть не в том направлении не только не сыграла для Кремля, а скорее наоборот. Жирик жечь начал первым, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Попытку усидеть на всех стульях сразу, в том числе на украинском и литовском, в этот раз решили пресечь на корню. Не подписанный контракт на газ — очень удачное средство давления. Так что завтра ждем истерику.

Азверенок и ко могут отправляться в свой последний медиабой как пушечное мясо, прежде чем превратиться в сакральную медиажертву. Мы писали, что вариант Б близок. Но синепалый продолжает его приближать ускоренным темпом. Одновременно это повод для более активной позиции, если мы не хотим Рижского мира 2.0.

Так и только так. Только наша активность поможет скинуть хунту, а заодно перестать зависеть от прихотей бряцающего энергетическим оружием «старшего брата». Суверенитет и синепалый — две абсолютно несовместимые вещи.

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