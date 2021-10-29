Азербайджан поставляет газ в Болгарию вчетверо дешевле российского 29.10.2021, 9:17

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Импорт может вырасти до миллиарда кубометров в год.

Цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в четыре раза ниже стоимости российского. Об этом заявил председатель Комиссии по энерго- и водному регулированию Болгарии Иван Иванов, сообщает nv.ua.

Иванов на открытом заседании по ценам на природный газ на ноябрь, сообщил, что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного 1 млрд кубометров в год.

Глава компании Bulgargaz Николай Павлов отметил, что «все ценовые преимущества азербайджанского газа и газа от других поставщиков — в пользу потребителей».

Сейчас азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией.

Поставки азербайджанского газа по 878-километровому газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз через Грецию и Албанию в Западную Европу.

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